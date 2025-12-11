Nuevas oportunidades laborales en Sanlúcar: convocatoria de administrativos interinos

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha publicado la convocatoria y las bases para la creación de una bolsa de empleo destinada a cubrir futuras necesidades de contratación temporal de personal administrativo y auxiliar administrativo como funcionarios interinos. La convocatoria, publicada también en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz el 9 de diciembre, se realiza mediante un concurso de méritos que permitirá elaborar una lista ordenada de aspirantes según la puntuación obtenida.

El procedimiento establece que podrán formar parte de la bolsa aquellos candidatos que, sin obtener plaza, alcancen una puntuación mínima de cinco puntos en la fase de concurso. La bolsa tiene como objetivo cubrir necesidades esenciales previstas en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, incluyendo:

Vacantes existentes cuando no sea posible cubrirlas con personal funcionario de carrera, por un máximo de tres años.

Sustituciones transitorias de titulares durante el tiempo estrictamente necesario.

Programas de carácter temporal, con duración máxima de tres años, ampliable hasta doce meses según normativa.

Exceso o acumulación de tareas por un periodo máximo de nueve meses dentro de dieciocho meses.

Las solicitudes deben dirigirse a la Alcaldía y presentarse preferiblemente a través del Registro Electrónico General del Ayuntamiento o en los lugares establecidos por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo para la presentación es de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOP.

Tras la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en la web municipal, se constituirá el tribunal encargado de la selección. El proceso se desarrollará bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Toda la información sobre la convocatoria está disponible en la sección de anuncios de la web del Ayuntamiento de Sanlúcar: enlace.