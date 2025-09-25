"No tenemos la seguridad de que el desdoble de la A-471 se vaya a realizar"

El pasado lunes, los alcaldes de Sanlúcar, Trebujena, Lebrija, Las Cabezas de San Juan y Marismilla se reunieron en Sevilla, en la Consejería de Fomento, con su titular, Rocío Díaz, a razón de la reivindicación histórica del desdoble de la carretera A-471. Una vía que une Sanlúcar de Barrameda con Las Cabezas de San Juan y que soporta más de 11.000 vehículos diarios —hasta 15.000 en verano—, lo que la convierte en una de las principales arterias del Bajo Guadalquivir. Ramón Galán, alcalde de Trebujena y diputado provincial de IU, que está siendo uno de los cargos públicos más activos en la lucha por esta actuación imprescindible para la zona, afirma que no salió convencido de dicha reunión.

“Fue una reunión positiva, siempre lo es que te reciba la consejera, pero para nosotros, insuficiente”, resume el primer edil trebujenero en declaraciones a Diario de Cádiz. “Aunque hubiese un compromiso de que se hiciera un estudio a final de año sobre la viabilidad de este desdoble, tampoco hubo un compromiso claro de que se fuera a ejecutar. Fue decepcionante porque no salimos con la seguridad de que la A-471 se fuera a desdoblar. Tenemos que estar muy expectantes a esa próxima reunión en la que nos van a enseñar los estudios y el resultado que salga a licitación”, añadió.

“Una infraestructura imprescindible”

El regidor recalca que “sobran los motivos” para la mejora de las comunicaciones en la Costa Noroeste y el Bajo Guadalquivir. “Estamos hablando de la A-471 pero podríamos hablar también del Tren de la Costa Noroeste o de la nefasta comunicación por autobuses desde Sanlúcar o Trebujena. La A-471 vertebra todo el Bajo Guadalquivir y es imprescindible el desdoble”, insiste.

Galán se mostró crítico con la posición de la Junta al ligar esta actuación con la ampliación del tercer carril de la autopista Sevilla-Cádiz (AP-4): “Podemos estar de acuerdo con solicitarlo, yo mismo lo he apoyado como diputado provincial, pero lo que no queremos es que se excuse el no hacer el desdoble porque el Gobierno de España no vaya a ejecutar ese tercer carril. Son cuestiones diferentes. Si hay que reclamar las dos cosas, se reclaman, pero ahora hablamos de la A-471”.

Discordancia con la Junta sobre la próxima reunión

El alcalde de Trebujena también expresó su malestar con la interpretación de la Junta sobre los plazos. “Me parece increíble que desde la Consejería se diga que no se ha acordado una reunión antes de final de año. A todos los alcaldes nos quedó claro que, además de licitar ese estudio, se iba a sentar con nosotros para valorar conjuntamente ese trabajo previo. Yo mismo planteé ese compromiso de vernos a final de año y creo que quedó bastante claro”, aseguró.

En cualquier caso, Galán recordó que el desdoble de la A-471 está contemplado en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2030. “No es mi competencia poner plazos, pero lo lógico sería que, estando en el PITMA, en 2030 fuera una realidad. Lo que hace falta es voluntad política y no excusas. Solo hay que echarse a la A-471 para ver el peligro que supone esta carretera, donde lamentablemente todos los años hay víctimas mortales”.

“Un asunto de justicia para la comarca”

El regidor trebufejano insiste en que la cuestión no es partidista, sino de justicia para la comarca: “Entre Cádiz y Sevilla somos tres millones de andaluces. Aquí hay turismo, agricultura y pesca, que son sectores estratégicos para Andalucía. Las infraestructuras son muy deficientes y el desdoble es una necesidad. Lo que pedimos es un proyecto técnico, una dotación presupuestaria y un plazo claro para que, en torno a 2030, esta obra sea una realidad. No hay que buscar excusas políticas para no entender lo que es una realidad”.