"No busco expresar nada en mis fotos, sólo me importa la estética"

Cádiz es fotogénica: sus playas, sus arenas finas, sus atardeceres o sus pueblos blancos. Son los que más conocemos, pero Humberto Ybarra, fotógrafo profesional sevillano afincado por amor en El Puerto de Santa María, busca de Cádiz diferentes paisajes que difieran de las habituales postales. Su idilio es con lo árido, lo rústico, las tierras de labor y los tonos menos vivos. El concepto minimalista de Ybarra se expresa en Paisajes de Cádiz, una exposición que se puede apreciar en Sanlúcar de Barrameda hasta el próximo 24 de agosto en la Sala Tallafigo del Centro Cultural de la Victoria. Los paisajes del entorno natural de Jerez predominan en una sala que culmina en una serie de fotografías de la playa de Cortadura donde las dunas y el tono del mar escenifican más un desierto que una propia playa gaditana. Lo pintoresco destaca en la obra de un fotógrafo que ama la pintura y recorrerse todos los museos de todas las ciudades que visita. En las fotografías, la soledad y la paz que encuentra el espectador es consecuencia, no causa, del concepto estético de Ybarra.

¿Cómo encuentra un sevillano en Cádiz el lugar perfecto para disparar con la cámara?Por las circunstancias personales. Cuando empiezo en el 2020 profesionalmente con la fotografía tenía ya 60 años, es decir, era un jubilado con tiempo, por lo que me decidí a echarme al campo a hacer fotos. Me gusta ese tipo de paisajes áridos y el tener tiempo me incita a descubrir y a meterme por caminos y carriles que me llevan a estos lugares que me fascinan. Encontré un filón, muchos me dicen que estos paisajes los vemos todos pero no de la forma en la que los veo yo. La gente después de ver mis fotos va por la carretera observando el entorno.Y eso que Cádiz es un lugar inevitablemente de costa.También he hecho cosas de playas, como las fotos de Cortadura, en las que acerté con el día nublado y la arena tan blanca. Pero a mí me gusta salirme de la típica foto playera, aunque no es fácil. Tengo fotografías de marismas y salinas, pero me quedo ahí porque si ya subes a los pueblos blancos, que son una preciosidad, para mi tipo de obra no funcionan.¿Qué le pide a los paisajes para ser fotografiados?Busco soledad, armonía y minimalismo. Me gustan las fotos que no estén recargadas. He estado en la Sierra haciendo fotos pero al final era una masa verde, que es bonito, pero para fotografiar no lo es porque no ves nada más. Yo prefiero que haya espacio, porque te da unas sensaciones diferentes al atropello de arboleda que se puede ver en la sierra de la provincia.Hay mucha soledad en sus fotografías, ¿busca que para el espectador signifiquen un descanso dentro de una sociedad tan estresada y bulliciosa?A la gente les gusta porque les da paz, serenidad y calma. Muchas veces se habla de que los artistas buscan expresar algo pero yo no he querido expresar nada. Soy un esteta, me encanta la estética y esta es la que me gusta y la que busco. El resultado de mi estética evoca en el espectador paz, serenida y calma, pero no es lo que yo he buscado.

Si no existe un armonía estética en la que confluyan la composición, la luz y el color, para mí la foto no está terminada"

Es usted muy aficionado a la pintura y sus fotografías pueden llegar a confundirse con cuadros. ¿Es intencionado?No, lo que pasa que es me hubiera gustado ser pintor pero no lo puedo ser. Es una forma de hacer lo que me hubiera gustado pintar. Tengo esa imagen de todo lo que he visto a lo largo de los años y mis fotos las termino que parecen pinturas. No sé si es un complejo de querer ser pintor, pero no lo hago para generar confusión sino que es lo que me gusta a mí. ¿Sólo le inspira lo estético?Es lo único que me importa. Me parece clave, si no existe una armonía estética en la que confluya la composición, la luz y los colores para mí la foto no está terminada. Tiene que haber un final estético, es mi principal objetivo. Si mi estética coincide con la de la gente, fenomenal. De momento me está sirviendo, porque de lo contrario sería un fracaso.

¿Es arriesgado ese concepto estético que emplea?Cada uno tiene sus gustos. Todo el mundo hoy en día puede hacer fotografías y se hacen fotos muy bonitas, por lo que cada uno capta lo que le gusta. La gente se tira a lo más popular, como puede ser un atardecer, y si les sale bonito pues perfecto. Yo me arriesgué al principio porque estaba editando colores y tergiversando la realidad, pero como el resultado ha gustado pues ahí me he quedado. ¿Se siente identificado con Sanlúcar en su exposición?Muchísimo. Me la he recorrido entera y aun así me queda mucho por recorrer.