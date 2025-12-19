La natalidad en la provincia de Cádiz aguanta en 2025, con el objetivo de no bajar de los 8.000 nacimientos

En la provincia de Cádiz se han producido 6.694 nacimientos en los diez primeros meses de 2025, según los datos que acaba de publicar el INE. Esta cifra supone un leve repunte de un 0,54% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

Si se mantiene esta tendencia, a final de año se podría mantener la provincia por encima de los 8.000 nacimientos, rompiendo una larga racha de descensos anuales. El récord histórico está en 1964 con más de 20.000 nacimientos. En 2024 ya habían bajado a apenas 8.050 nuevos vecinos.

Aunque, evidentemente, el dato en positivo de la evolución de los nacimientos en la provincia es una buena noticia, lo cierto es que Cádiz sale perdiendo si hacemos una comparativa con buena parte del resto de las provincias andaluzas.

Así, sólo Jaén y Almería tienen datos peores. La primera con una caída del 4,57% y la segunda del 1,02%. En este caso es llamativo pues es una de las provincias con mayor crecimiento de la población en los últimos años. Córdoba también mantiene su tendencia a la baja, con -1,79%.

Frente a ello, crecen mucho más que Cádiz Málaga (+1,26%); Sevilla, que sube un 1,51%; Granada con un incremento del 2,87% y Huelva con una subida notable del 4,57%.

En el conjunto del país el aumento de nacimientos ha sido del 1,03%. Nuestra provincia, con este limitado 0,54% de aumento, se queda en el puesto 27 del conjunto nacional.

En cuanto a las edades de las nuevas madres, siempre en clave provincial, hay dos menores de 15 años, mientras que el principal grupo, con 2.204 nacimientos, son las mujeres entre 30 y 34 años de edad. 7 han superado los 50.