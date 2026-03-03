Hasta 18 municipios de Cádiz se encuentran en riesgo alto de transmisión de virus del Nilo

Un total de 117 municipios de Andalucía inician la temporada de alta circulación del VNO, virus del nilo, en nivel alto de riesgo de transmisión. Esto supone que 13 municipios más que el año pasado están en nivel alto, que corresponden a aquellos en los que detectó circulación del virus en su territorio el año pasado. En la provincia de Cádiz lo hacen hasta 18, sumando esta vez a Chiclana y La Línea, y además hasta 21 más tienen riesgo medio.

Así se indica en la primera lista publicada sobre las zonas en riesgo que incluye la Junta de Andalucía en su Plan Estratégico de Vigilancia y Control Integral de Vectores. Como novedad el plan de este año incluye también "el seguimiento de otras tres enfermedades, junto al virus del Nilo occidental (VNO), que transmiten otro tipo de mosquitos, cmoo el dengue, chikungunya y zika".

El consejo de Sanidad, Antonio Sanz, detalló que el año pasado se diagnosticaron en Andalucía 17 casos de dengue; 14 de chikungunya y siete casos de sospecha (no confirmados) de zika. "Todos eran casos importados, personas que habían viajado a países del Centro y Sur de América. Pero estos casos introducen el virus en nuestra tierra, por lo que debemos estar en alerta para evitar que se propague el virus", ha subrayado. Sanz ha detallado que, de hecho, en Andalucía "coexisten en determinadas zonas todos los elementos necesarios para que pueda aparecer un caso autóctono", como es la presencia del mosquito aedes albopictus, conocido como mosquito tigre; condiciones ambientales favorables y los casos importados que "son los que introducen el virus".

La Junta está comunicando a todos los ayuntamientos el nivel de riesgo de su municipio para esta temporada y los agentes de Salud Pública ya están desplegados por todo el territorio para ayudar a los responsables municipales en la elaboración de sus planes de control de plagas. En 2025, 31 municipios estuvieron en situación de área en alerta; se diagnosticaron cuatro casos en humanos de fiebre del Nilo occidental; se detectó circulación del virus de mosquitos adultos en más de 60 trampas y se registraron siete casos positivos en équidos y tres en aves.

Hasta ahora, no se ha detectado circulación de virus en ninguna de las 40 trampas que se han mantenido durante el invierno --desde noviembre al 28 de febrero-- en las ocho provincias. Durante los meses de marzo y abril se continuará con el seguimiento con 38 trampas centinelas situadas en los municipios que estuvieron en situación de área en alerta la pasada temporada, con un control quincenal. Este control pasará a ser semanal y con el cien por cien de las trampas --120 propias de la Consejería-- distribuidas a partir del 1 de mayo.

Niveles de riesgo de transmisión de VNO en Andalucía

Riesgo alto

Alcalá de los Gazules

Algeciras

Algodonales

Barbate

Benalup-Casas Viejas

Chiclana de la Frontera

Jerez de la Frontera

La Línea de la Concepción

Los Barrios

Medina-Sidonia

Prado del Rey

Puerto Real

Puerto Serrano

San José del Valle

Tarifa

Ubrique

Vejer de la Frontera

Villamartín

Riesgo medio