Una mujer herida en un accidente de tráfico en Sanlúcar esta madrugada

El turismo que tuvo el accidente de tráfico en Sanlúcar, volcado sobre la calzada.

Un mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico en Sanlúcar esta pasada madrugada. Los bomberos, los servicios sanitarios y la Policía Local intervinieron tras el suceso que ocurrió en la Calle Aldebarán con Avenida de Los Santos, en el mismo municipio y sobre las 04:00 horas, según apuntaron desde el Consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz.

En el siniestro se vio implicado un solo turismo, que quedó volcado sobre el techo, quedando una mujer herida atrapada en el interior. Tras valorar la situación con los Servicios Sanitarios, los bomberos procedieron a realizar las maniobras para la excarcelación de la persona. Así, tuvieron que abrir un hueco por la zona del conductor, retirando la puerta trasera y cortando el montante B para poder introducir una tabla rígida. Una vez excarcelada se llevó hasta la ambulancia para su traslado.

Luego, el vehículo se colocó en posición para que pudiera se retirado por la grúa. El coche accidentado provocó daños en otros 2 turismos estacionados en el lugar.