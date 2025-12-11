Dos muertos al hundirse una embarcación en los caños de Sancti Petri

Noche negra en el litoral gaditano. Dos de los tres ocupantes de una embarción que había salido a la mar de madrugada fallecieron después de que su barca se hundiera por causas que todavía se desconocen.

El suceso tuvo lugar en la zona de los caños de Sancti Petri, y al filo del mediodía la Guardia Civil podía localizar uno de los cuerpos sin vida, aunque el dispositvo de búsqueda sigue activo para tratar de hallar el segundo. Un tercer ocupante de la embarcación consiguió alcanzar la costa y ponerse a salvo.

La Guardia Civil está investigando los hechos y no se descarta ninguna hipótesis, aunque Policía Judicial no quiere adelantar acontecimientos. Se desconoce qué hacía exactamente la embarcación en esa zona de madrugada. El dispositivo de búsqueda del segundo desaparecido sigue adelante.