Montero invita a las comunidades autónomas a "inspirarse el acuerdo entre PSC y ERC para explorar otros caminos”

Rota/La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha visitado el Ayuntamiento de Rota para comunicar a su alcalde, José Javier Ruiz Arana, que el municipio roteño recibirá de nuevo algo más de un millón de euros del Gobierno para compensar que la Base Militar siga ocupando buena parte del término municipal. Montero llegaba a la cita sabedora del interés mediático y general que está suscitando el acuerdo entre los socialistas catalanes y ERC que ha permitido investir a Salvador Illa como president de la Generalitat. Y, como era de esperar, ese fue el tema estrella en el largo turno de preguntas de la prensa posterior a la comparecencia de la ministra y el el alcalde. En todo momento, la vicepresidenta primera ha aguantado el chaparrón de forma estoica y elocuente.

En primer lugar, Montero ha insistido en que el acuerdo entre el PSC y ERC “ni es un concierto económico, la única experiencia en el país es el concierto vasco y navarro, ni tampoco es una reforma al uso del sistema de financiación”. “Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno al que Cataluña aspira y que es importante para el desarrollo de sus competencias e iniciativas políticas de futuro. Y por otra parte, se contempla la solidaridad como eje y como el núcleo del acuerdo”, detalla la titular de la cartera de Hacienda.

Montero va incluso más allá al afirmar que “el acuerdo entre ERC y el PSC arroja una nueva mirada sobre la financiación autonómica que puede tener interés para el conjunto del territorio”. “Y eso significa que el abordaje del modelo de financiación no puede hacerse desde esquemas antiguos que no tienen salida. Yo he intentado una reforma sincera del sistema de financiación y me he encontrado que hay una posición de máximos en cada territorio que impide llegar a un denominador común o a un consenso. Invito a las comunidades autónomas a que se inspiren en el acuerdo al que hemos legado con ERC para poder explorar otras rutas y caminos que permitan satisfacer las demandas de autogobierno sin quebrar la solidaridad con otros territorios”

La vicepresidenta primera asegura que, además, el que exista una financiación singular para Cataluña, o para territorios como Baleares o Canarias, “no supone ningún agravio comparativo para el resto de territorios”. “Una financiación singular es compatible con un modelo justo”, subraya la ministra.

En ese sentido, la vicepresidente se esfuerza en apaciguar a las distintas comunidades: “Tiene que haber una absoluta seguridad y tranquilidad en todos los territorios de que lo que el gobierno impulse para hacer viable esa mayor aspiración que tienen Cataluña y otras partes de España va a ser bueno para el conjunto del Estado español y va a ser muy bueno para Andalucía”, señala.

En ese sentido, la ministra recuerda que la evolución de la financiación de las comunidades autónomas siempre ha traído consigo una mayor capacidad de autogobierno, una mayor autonomía fiscal y un esfuerzo para homologar los servicios públicos vivan donde vivan los españoles. “Y el que diga lo contrario miente”, apostilla.

Por otro lado, Montero lamenta que “el PP haya hecho de la confrontación con Cataluña el eje de su política a lo largo del todo el territorio”. “Sólo se refieren a principios inspiradores, pero no proponen ninguna alternativa al de modelo de financiación o proposición de ley orgánica”, detalla la ministra.

Por último, la vicepresidenta primera explica que, precisamente, la actitud de los populares, que gobiernan en la mayor parte de las comunidades autónomas, hace que no sea útil convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar negociaciones sobre Cataluña. “Las decisiones alcanzadas en el Consejo, el último tuvo lugar antes del verano, se resuelven en el Congreso. Y en el Congreso el PP no fue coherente con su voto respecto a las decisiones adoptadas en el Consejo. 15.000 millones de euros que el PP negó a los territorios españoles por pura confrontación política y con el único interés de derrocar al Gobierno de Sánchez, concluye la Ministra, que también ha adelantado que el borrador de los nuevos Presupuestos está muy avanzado y que pronto se iniciará la ronde de contactos con los distintos partidos.