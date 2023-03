“Está de moda criticar al empresario, aunque cree empleo y riqueza”

"Está de moda criticar a los empresarios. Hay un ruido ambiental en el que se critica a quienes hacen cosas buenas, quienes generan riqueza para la sociedad, quienes crean empleo. Parece que donar equipos sanitarios es un delito... Y todo me da mucha pena. Nos hace sentirnos solos".

Quien así se expresa, en una conversación con Diario de Cádiz, es Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, que se prepara para celebrar su próxima convención de esta organización, en este caso el día 15 en Arcos.

Sánchez Rojas habla sobre la polémica por la salida de España de Ferrovial, o sobre las críticas políticas a las inversiones en la sanidad pública de Amancio Ortega, propietario de Inditex. Y reclama "menos sangre en las críticas y más análisis de la realidad. Y no nos rasguemos las vestiduras si al final pasan cosas (refiriéndose a la salida de la compañía de Rafael del Pino)".

Recuerda que en la provincia de Cádiz apenas hay grandes empresas, y cita a apenas 47 como las que tienen más de 200 empleados, por lo que aquí lo que domina son las firmas de pequeño tamaño o los autónomos. "Se critica sin piedad a las grandes compañías y se cree que en Cádiz también las hay. Y se olvidan del esfuerzo económico y de trabajo que tiene que realizar aquí el pequeño empresario".

Lamenta el dirigente de la CEC un comportamiento que no solo limita a la clase política sino también a una parte de la sociedad, a la que pide una mayor sensibilidad con este colectivo.

Aquí recuerda que la subida de los costes, de la vida, ha afectado a todo el mundo, con especial dureza al pequeño y mediano empresario que abunda en la provincia. "Se han vivido momentos muy críticos, hasta el punto que para muchos ha sido inviable seguir adelante".

A ello no ha ayudado que hasta ahora ese maná que se suponía iban a ser los fondos Next Generation apenas han ayudado al empresariado.

"No estamos viendo estos fondos europeos. Apenas el 12 o 13% de este dinero ha llegado a las empresas del país, pero no a las pequeñas y medianas ni a los autónomos. Y no creo que vayan a llegar de forma llamativa (aunque sí otros proyectos inversiones con financiación comunitaria)", lamenta Sánchez Rojas.

Así que todo se transforma en una tormenta perfecta que tiene en su centro al empresario arraigado en esta tierra y que 2vive un momento crítico en cuanto a los problemas que se van acumulando de forma global, y sobre los que no es posible un diálogo sereno".

A la vuelta de la esquina esperan dos convocatorias electorales: la de mayo en clave local, y las generales inicialmente previstas para diciembre. Javier Sánchez Roja no cree que, salga lo que salga, vaya a mejorar la situación. "La crispación está en la clase política, con los ciudadanos cansados de esta tensión”, pero sin una salida posible. “Me dan pena esos grandes líderes políticos que hemos tenido que, cuando se retiran, logran una gran relación personal con quienes antes eran sus adversarios. ¿Por qué no eran capaces de tener este diálogo cuando gobernaban?".

La realidad de laprovincia

Con todo, el presidente de la CEC acaba por lanzar un mensaje favorable sobre el futuro de la provincia, reconociendo que "profeso la militancia del optimismo".

Hay datos elocuentes, como el crecimiento de las exportaciones en la provincia, con un aumento del 60%, "que no es fruto de la casualidad ni de la acción política, sino del trabajo de la sociedad y de los empresarios".

Pone en el platillo del desarrollo positivo el turismo, el sector servicios, la atracción del teletrabajo, la industria agrícola, la naval... E incluso menciona como algunas ciudades de la provincia mantienen un crecimiento en su población, con lo que ello supone de vitalidad social y económica.

Todo el país ha crecido, dice, pero si la provincia de Cádiz "retrocede al inicio de la democracia, el crecimiento que hemos tenido ha sido espectacular".

Un crecimiento que podría ser aún mayor si funcionan bien las comunicaciones, uno de los grandes déficit de la provincia a decir por todos los sectores económicos y por el mismo presidente de la CEC.

"Estamos viendo como crecen los puertos de Cádiz y de Algeciras. Imaginemos lo que sería que ya estuviesen en servicio las conexiones ferroviarias en ambos", confiando en que la asignatura pendiente del tren en la Cabezuela se solvente en el plazo más breve posible.

El déficit del tren de mercancías y el de viajeros. Y junto a ello, la precariedad de la autopista con Sevilla.

Aquí se está a la espera de una reunión con la administración central para cerrar una solución a este problema. Aunque Sánchez Rojas es partidario de la duplicación de la Nacional, asume que el parecer de los técnicos va por la construcción de un tercer carril, ida y vuelta, en la AP-4.

Teniendo claro que este proyecto no es rápido de ejecutar, sí plantea que se prioricen primero los dos tramos más problemáticos en cuanto a la afluencia de tráfico: la entrada y salida de Sevilla y la conexión con la AP-4 de las zonas de playa de la provincia gaditana.

"Debemos pensar en una carretera para 50 años y no permitir parches", reclama. Y en esta reclamación une una petición a la clase dirigente que salga de las próximas elecciones: que sean capaces de dejar a un lado su ideología y defiendan los intereses comunes. Apuesta por un encuentro con los futuros alcaldes para hacer un frente común por la provincia, sobre todo porque la crítica se olvida cuando uno llega al poder.