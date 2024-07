La misión del grupo Dédalo de la Armada con la OTAN: "España ha demostrado su capacidad cubriendo todo el litoral europeo"

El contralmirante Gonzalo Villar Rodríguez ha estado al frente del despliegue más largo del Grupo de Combate Expedicionario, que terminó este domingo con el regreso a Rota de los buques Juan Carlos I y Galicia. Hasta 1.733 profesionales de la Armada han estado bajo su mando participando en esta misión: además los buques anteriores, 520 infantes de marina, con un Batallón Reforzado de Desembarco, aviones Harrier, helicópteros de la Flotilla de Aeronaves de la Armada y las fragatas Blas de Lezo y Reina Sofía.

Señala dos principales hitos, los ejercicios Neptuno Strike y Baltops, que "han servido para que los países de la OTAN se acostumbren a trabajar juntos pero, sobre todo, para disuadir a Rusia de llevar a cabo acciones contra territorio aliado".

Pregunta.Han sido meses intensos de despliegue por distintos países, ¿qué primer balance hace de la misión realizada?

Respuesta.El balance es muy positivo. España ha vuelto a demostrar su capacidad de desplegar una fuerza marítima de una entidad tan considerable como es un Grupo de Combate Expedicionario y lo ha hecho durante tres meses y medio cubriendo todo el litoral europeo, desde Estambul, en Turquía, hasta Helsinki, en Finlandia. Esta capacidad solo está al alcance de las principales marinas de la OTAN, como EE.UU., Reino Unido, Francia e Italia.

P.¿Cuáles eran los principales objetivos? ¿Se han cumplido?

R.En primer lugar, apoyar los esfuerzos de nuestros socios y aliados en la disuasión y la defensa del territorio y los ciudadanos de los países de la OTAN ante una posible agresión, mostrando así que España es un aliado serio y comprometido. Igualmente, el Grupo Dédalo es un instrumento que puede resultar de gran utilidad para apoyar la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, como se demostró el pasado año en el ejercicio MILEX-23, celebrado en aguas de Cádiz bajo mando español. Además, ponemos nuestros medios a disposición de las iniciativas de seguridad marítima, como la Operación Sea Guardian de la OTAN. Por ejemplo, el pasado mes de abril, a nuestro paso por su zona de operaciones, efectuamos 956 identificaciones y comprobaciones de buques mercantes para descartar su uso en actividades ilícitas en el Mediterráneo. Por último, también somos un instrumento para fortalecer las relaciones de España con sus socios y aliados a través de la cooperación militar. En este sentido, hemos trabajado con 28 de los 32 aliados de la OTAN, incluyendo los recién incorporados Suecia y Finlandia. Estos tres meses y medio de actividad naval, aérea y anfibia, participando además en los mayores ejercicios de la OTAN como Neptune Strike y BALTOPS, nos han permitido mantener y elevar nuestro adiestramiento y preparación para estar a la altura de los retos más complejos a los que nos tengamos que enfrentar.

P.Uno de los ejercicios más importantes ha sido en el Báltico, ¿cómo se ha encontrado la situación en la zona?

R.La situación en el Báltico es tranquila pero compleja, sobre todo tras la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Es un mar relativamente pequeño, en el que coexisten las marinas de Rusia y las de ocho países de la OTAN. Para todos ellos es un área vital pues es prácticamente su única salida al mar. Por ello, las interacciones entre buques y aviones militares son constantes, aunque no suelen producirse incidentes.

/ Efe

P.¿Qué importancia tienen este tipo de ejercicios en el flanco este de la OTAN en estos momentos?

R.Estos ejercicios sirven para que los países de la OTAN se acostumbren a trabajar juntos pero, sobre todo, para disuadir a Rusia de llevar a cabo acciones contra territorio aliado. Para ello, durante los ejercicios llevamos a cabo simulacros de las operaciones militares de la máxima dificultad. Por ejemplo, en el Báltico pusimos en marcha la mayor operación anfibia en los 75 años de historia de la OTAN, llevando a cabo cinco desembarcos casi simultáneos por toda la región. Nuestros infantes de marina y nuestros barcos y aviones participaron en tres de ellos, en Letonia, Polonia y Alemania. En el Mediterráneo participamos en Neptune Strike. Durante dos semanas, nuestros Harrier y los aviones de los portaaviones de la OTAN trabajaron juntos llevando a cabo misiones sobre los países del Este de Europa partiendo del Mediterráneo Central. En la última edición compartimos vuelos con el portaaviones italiano Cavour y el francés Charles de Gaulle.

P.¿Qué hitos y momentos destacaría de estos meses de despliegue?

R.Serían muchísimos. En lo que se refiere a complejidad me quedaría con los dos a los que me acabo de referir: el ejercicio BALTOPS-24 en el Báltico y Neptune Strike en el Mediterráneo. En otro orden de cosas, también me quedo con el agradecimiento de las autoridades finlandesas, estonias y suecas por nuestra presencia en sus países en un momento tan delicado para ellos y con las muestras de cariño de decenas de miles de españoles en nuestras escalas en Gijón, Guecho y Vigo. Pero sin duda, el hito más importante del despliegue ha sido la visita de su Majestad el Rey durante nuestra estancia en Estonia.

P.¿Cómo ha sido el papel de buque 'Juan Carlos I', al frente del grupo Dédalo?

R.El Juan Carlos I ha vuelto a demostrar que es una plataforma fiable y versátil que puede actuar como portaaviones, como buque anfibio o como base avanzada para una operación de apoyo humanitario, tal y como sucedió en Turquía el año pasado. Sin duda, que en el mundo haya cuatro portaaeronaves de la misma serie: el nuestro, dos en Australia y uno en Turquía, habla por sí solo de sus cualidades.

P.España ha tenido bajo su mando y a bordo a unidades de distintos países.

R.Efectivamente. Durante las decenas de ejercicios que hemos realizado, se han integrado en el Grupo Dédalo buques, aeronaves e infantes de marina de muchos países. Por ejemplo, tuve a mis órdenes una fragata griega durante diez días, un buque anfibio polaco durante los ejercicios en el Báltico y una sección de infantes de marina rumanos a bordo del Galicia durante casi un mes. En particular, ha sido un hito la permanencia a bordo del Juan Carlos I de un helicóptero sueco durante cinco días. Ha sido la primera vez una unidad sueca se integra en una unidad de otro país de la OTAN, y que para ello nos hayan elegido a nosotros es un orgullo.

P.¿Se sabe cuándo y dónde volverá a estar activado el grupo Dédalo?

R.Desde este mes de julio y durante un año, somos el mando y el núcleo de la fuerza anfibia de respuesta de la OTAN, así que, en caso necesario, en un plazo de días volveríamos a activarnos para trabajar con nuestros barcos, aviones, helicópteros e infantes de marina, junto con nuestros aliados, en cualquier lugar del flanco marítimo de la Alianza.