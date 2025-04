Mirada en positivo del sector primario

Jerez/Debatir, reflexionar y sacar unas conclusiones constructivas para poder avanzar en la provincia de Cádiz eran los objetivos del desayuno-coloquio ‘Retos y oportunidades del sector primario en la provincia de Cádiz’, celebrado este martes en las Bodegas Luis Pérez, organizado por Diario de Jerez (Grupo Joly) y patrocinado por Diputación de Cádiz.

Dos mesas de debate, conducidas por Ángel Espejo, redactor jefe de Diario de Jerez, conformaron el acto en el que se pusieron sobre la mesa las habilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector, así como aportar una mirada en positivo del mismo. Previamente, dieron la bienvenida a los asistentes el director de este Diario, Daniel Lamparero; y la presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco.

“Necesitamos medidas de discriminación positiva”

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco, fue la encargada de abrir el acto, ‘Retos y oportunidades del sector primario en la provincia de Cádiz’, “un tema que tanto nos atañe a todos y es que el sector primario requiere unas medidas de discriminación positiva”. Martíne recordó que los sectores agrario, ganadero y pesquero “son estratégicos en la economía de la provincia, es un hecho, porque generan riqueza y fijan a la población a zonas en las que se necesitan”. Por ello, señaló que desde la Diputación se empezó hace una año “con nuestra particular cruzada para que sin tener competencia, se pueda apoyar un poco más el sector en Cádiz desde nuestros recursos”. Y al hilo, mencionó iniciativas por la calidad y la sostenibilidad agroalimentaria como ‘Saborea Cádiz’, con programas de protección de razas autóctonas, las denominaciones de origen, las marcas específicas y los productos locales; así como la modernización del Centro Experimental Agrícola Ganadero de Jerez.

“Desde las instituciones -recalcó- tenemos que prestar un apoyo sin fisuras al campo y al mar, máxime en la compleja situación en la que nos encontramos hoy con los costes de producción, la sequía, bajos precios, recortes de la PAC, el alga asiática, los aranceles... Y de todo ello, pero sobre todo de las oportunidades, estamos hablando aquí. Debatir, reflexionar y sacar unas conclusiones constructivas para poder avanzar en la provincia es lo que nos trae hoy –por ayer– a este desayuno-coloquio”. Así, mencionó la fortaleza del Marco de Jerez, “una de las principales industrias del sector primario en la provincia”, que “genera un importante volumen de empleo en sus zonas de crianza y producción” y que está ampliando “su alcance y proyección exterior” gracias a la diversificación de la actividad con la incorporación del enoturismo a la estrategia de negocio. También ha destacado el “aporte clave para la economía local” de la Sierra de Cádiz del aceite de oliva y la producción de espárragos, el “potencial” que ha brindado a las cooperativas de la zona la introducción de nuevos cultivos tropicales en el Campo de Gibraltar y las “nuevas oportunidades” derivadas de la reconversión de las superficies dedicadas a la flor cortada en la Costa Noroeste.

Respecto a la ganadería y la pesca, la presidenta de la Diputación puso sobre la mesa datos, como que la provincia de Cádiz ocupa el primer puesto en Andalucía y el quinto a nivel nacional en cuanto al censo de ganado vacuno de carne, así como que es la segunda en producción pesquera y “referencia internacional en pesca tradicional”.

La estructura económica y social que sostiene al sector primario es clave para el PIB provincial, para cientos de empresas y miles de familias, resaltó Martínez del Junco, que señaló que el futuro del sector depende además de “superar un reto que trasciende a la retención del talento, al valor añadido o a la calidad de los productos y procesos: el relevo generacional”.

Desde la Diputación, a través de distintos planes, “tratamos de contribuir a dinamizar la vida económica y social de los pueblos para fijar la población al territorio en las zonas rurales”.“Los ciudadanos -concluyó- le debemos mucho al sector primario y para el que reivindico medidas de comepensación y de discriminación positiva”.

Imagen de la primera mesa con, de izquierda a derecha, Antonio Gerena, Nicolás Fernández, César Saldaña, Begoña Romero y Ángel Espejo, en el Foro celebrado en las bodegas Luis Pérez. / Manuel Aranda

‘Retos y oportunidades del sector’

La primera de las mesas redondas se centró en ‘Retos y oportunidades del sector’, y para ello se contó con la presencia de César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de las D.O. Jerez–Xérès–Sherry, Manzanilla–Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez; Nicolás Fernández, secretario general de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil y la Atunara (La Línea de la Concepción) OPP72, secretario general de la Federación Provincial de Cofradías de la Pesca y presidente de la Red Iberoamericana de la Pesca; Antonio Gerena, gerente de la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios-Picasat; y Begoña Romero, vicepresidenta de la CEC, presidenta de la Comisión de Trabajo sobre la Empresa Familiar y gerente-administradora de Transfrutalla S.L.

El primero de los retos que se puso sobre la mesa fue la nueva oleada de aranceles de Donald Trump, que entra en vigor hoy y que Saldaña calificó como “barreras”, ya que “echarán del mercado a muchos productos. La tendencia a la globalización se ha revertido y estamos en la política de bloques, que es malo en general para todo el mundo”. Ante ello, propuso como alternativa buscar otros mercados y consumidores a los que dirigir los productos.

Para la pesca, Nicolás Fernández reconoció que el choque “no será tan grande porque el mayor problema que tiene el sector primario en sí es que la propia Europa se crea, de una vez por todas, quién es y no depender de los demás. Cedemos demasiado y somos excesivamente cumplidores. Tenemos que apoyar más lo nuestro”. Y recordó que importamos más del 70% del pescado que consumimos, y “no lo hacemos con las mismas condiciones que le exigimos a nuestros productores. Hablamos mucho del sector primario, pero nos ocupamos poco de él. No tenemos los suficientes apoyos en un mundo –el sector primario– donde es más fácil ganar dinero de otra manera”.

Begoña Romero recordó que los controles que se exigen desde la UE “aportan a nuestros productos una calidad que otros países no tienen. En el tema agrario no creo que nos afecten los aranceles porque nuestras exportaciones se basan más en países europeos, Asia y América Latina”.

Antonio Gerena apreció que, desde hace un tiempo, “vivimos en una nueva normalidad, ya sea por Trump, China..., y debemos tener una hoja de ruta muy bien definida para no ir al son de los volantazos del mercado. Y el sector agroalimentario lo está haciendo bien y las administraciones nos tienen que acompañar en esa diferenciación que ofrecemos”.

Al hilo de la diferenciación, los ponentes pusieron el acento en el impulso de atractivos de los productos autóctonos y del sector como generador de empleo, “porque la especie en extinción es el pescador”. También se animó a que los propios productores “participen más en las políticas de la UE” y a que los tecnócratas salgan más del despacho al campo y a la mar, “para conseguir así un equilibrio entre el liderazgo que Europa debe tener y la realidad de la situación de los mercados. Hay avances al respecto”.

Todos, cada uno dentro de su sector, demandaron a las administraciones públicas “ir siempre de la mano y que nos escuchen más. Centrarse más en no ser tan rigurosos, recortar la burocracia e incrementar ayudas ante las condiciones climáticas, las plagas y la innovación tecnológica que permitan un relevo generacional, que el sector sea más atractivo para los jóvenes y conseguir un personal más cualificado y mejor pagado”. Al respecto, se trataron oportunidades de nuevas ofertas de empleo en el sector como es el caso del enoturismo, cada vez más desarrollado, y que depende del sector primario. “Un motivo más para que se nos apoye”.

Un punto clave en el coloquio fue la falta de mano de obra, sobre lo que los intervinientes resaltaron que los “datos del paro están ahí. Las campañas se quedan en el campo si no se trae gente de fuera. Necesitamos incentivos para ese empleo”, dijo Begoña Romero. César Saldaña sumó la falta de infraestructuras para llegar al campo. Todos estuvieron de acuerdo en que el avance en nuevas tecnologías en el sector va a un ritmo importante, “lo que abre también una puerta a nuevas oportunidades de empleo”.

Desarrollo de la segunda mesa de debate con Ana Jiménez-Cantizano, Alberto Sánchez, Paola del Castillo y Ángel Espejo. / Manuel Aranda

‘Relevo generacional en el sector agrario’

Tras un breve desayuno, el segundo de los debates, nuevamente moderado por Ángel Espejo, se centró en el ‘Relevo generacional en el sector agrario’ con Paola del Castillo, gerente de empresa familiar que gestiona una explotación de ganadería extensiva y un hotel en Tarifa; Ana Jiménez-Cantizano, doctora por la Universidad de Cádiz adscrita al departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos; y Alberto Sánchez, coordinador de los servicios técnicos de Asaja-Cádiz y responsable de las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores.

Como primera línea de debate se ahondó en la situación del relevo y qué hace falta para garantizarlo. Se partió de que la profesión del agricultor “no ha sido dignificada”, con padres agricultores que animaban a sus hijos a estudiar porque el campo “siempre va a estar ahí”. “El campo hoy no es atractivo para los jóvenes, sin embargo la agricultura ha cambiado mucho y hay que aprovechar las nuevas tecnologías. El agricultor de hoy no es el de antes, que quizás no estaba tan formado. Hoy hay muchas capacitaciones que se pueden adquirir y que pueden hacer que el campo sea llevadero, sostenible y rentable, y un lugar de trabajo lejos del estrés de la ciudad”, apuntó Alberto Sánchez, testigo diario de la falta de mano de obra. “Me gustaría saber lo que quieren los jóvenes, pero como no vienen. Tenemos que hacer que el campo resulte atractivo para ellos y una manera es través de la digitalización”.

Paola del Castillo habló de su experiencia como gerente de una empresa familiar, algo que no eligió –estudió Historia del Arte– pero que asumió y para lo que se formó. “Mi visión es la de una empresa familiar, no como un patrimonio. Es una responsabilidad. Fue darle una oportunidad a la ganadería”.

Respecto al relevo generacional en cuanto a la formación, Ana Jiménez-Cantizano apuntó que dentro de la necesidad de trabajadores para el campo, “hay un escalón:la gente que está formada y la gente que es necesaria para recoger los productos. Hay que contar con los dos. Todas las administraciones que nos dedicamos a la docencia ofertamos mucha formación al respecto. Mis padres también nos inculcaron que estudiásemos, a pesar de que teníamos campo. Ni tan siquiera una formación ligada al campo, pero yo hubiera hecho ingeniero agrónomo porque me encanta el campo. Ha habido un vacío formativo que ahora estamos llenando”.

Todos hicieron una llamada de atención sobre la “necesidad de más operarios y formación de FP en el sector agrario, así como más prácticas. Incluso una mayor formación del sector desde el propio colegio. El sector está envejecido y todas las ayudas son bienvenidas e insuficientes. Falta mano de obra especializada y no todo son títulos universitarios. Hoy hay incluso influencers del campo que están acercando mucho a la gente lo que hacemos. La vida hoy ha cambiado”. Sin embargo, recordaron que emprender, como en todos los sectores, “a veces se nos hace muy difícil desde la Administración”.

Los ponentes concluyeron que la provincia de Cádiz tiene un valor diferencial en el sector primario que hay que aprovechar y hacerlo atractivo a las nuevas generaciones. “El campo es una oportunidad también para tener trabajo”.