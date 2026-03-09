Medalla de oro de la Liga Andaluza para la Asociación Gaditana de Fotógrafos de la Naturaleza

La Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza (AGAFONA) ha logrado la medalla de oro como campeona de la VIII Liga Andaluza de Fotografía, organizada por la Federación Andaluza de Fotografía (FAF), un reconocimiento que supone el cuarto título consecutivo para la entidad y que refuerza su posición como uno de los colectivos de referencia en el panorama fotográfico andaluz. La entidad gaditana contó además con tres de sus socios entre los primeros diez clasificados en la mencionada competición.

El galardón fue recogido el pasado sábado 7 de marzo por la tarde en Algeciras, en el marco del VIII Congreso Andaluz de Fotografía, organizado por la propia FAF junto a la asociación iNFOCUS. Durante el acto, el presidente de AGAFONA y fotógrafo de naturaleza Pablo Barrena fue el encargado de subir al escenario para recibir el premio en nombre de la asociación.

Exposición 'Naturaleza, un puzle infinito' de Agafona / Agafona

En su intervención, Barrena destacó que el galardón supone "un reconocimiento al talento y a la preparación que hay detrás de cada fotografía de nuestros socios. Compromiso con un proyecto colectivo —el de esta asociación— que está por encima de cualquier ego. Amor por nuestra fauna, nuestra flora y nuestro entorno; por un patrimonio natural del que Algeciras es un gran exponente; por una filosofía de vida, la del fotógrafo de naturaleza, que va mucho más allá de lo que nuestras cámaras alcanzan a mostrar. Y, por último, la responsabilidad de mantener este legado en los años venideros".

El congreso acoge además la exposición colectiva itinerante Naturaleza: un puzle infinito, compuesta por 36 obras de otros tantos autores, que puede visitarse en la sala CajaSur, situada en la calle Alfonso XI, número 16 de Algeciras, antes de pasar por San Fernando, Ubrique o Chiclana de la Frontera.

AGAFONA ha presentado además este año su candidatura a mejor entidad fotográfica de 2026 dentro de los premios nacionales organizados por la Confederación Española de Fotografía.

Fundada en 2012, la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a fotógrafos aficionados y profesionales de la provincia de Cádiz y algunos más allá de los límites provinciales. En la actualidad cuenta con más de 120 de socios activos y tiene su sede desde mayo de 2024 en el municipio de Medina Sidonia.

Entre sus objetivos principales figuran la promoción de la fotografía de naturaleza como herramienta de divulgación y conservación, siempre bajo estrictos criterios éticos que garanticen el respeto a la fauna, la flora y los espacios naturales. A lo largo de estos años, la asociación ha impulsado numerosas iniciativas para acercar al público la riqueza natural de la provincia, entre ellas exposiciones colectivas itinerantes, jornadas de fotografía y naturaleza abiertas al público, ciclos de conferencias formativas o la edición anual de calendarios fotográficos dedicados a espacios y especies del territorio gaditano y andaluz.