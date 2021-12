"La marca Chiclana está fuerte"

Una vez ha retomada su agenda institucional tras superar el COVID-19, el alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de miembros del Gobierno municipal, ha ofrecido una rueda de prensa para hacer balance de los dos años y medio del actual periodo corporativo, así como para analizar los próximos meses de gestión en el Ayuntamiento de Chiclana. En este sentido, el regidor chiclanero ha iniciado su intervención en las instalaciones de El Palenque resaltado que “es una doble alegría poder estar hoy aquí, tras haber pasado COVID, por lo que quisiera destacar la importancia de vacunarse y no llego a entender a esas personas que deciden no vacunarse ellos ni sus hijos, lo cual es una irresponsabilidad con la colectividad. Hay que seguir las normas y los consejos médicos”.

“En primer lugar, quisiera reflexionar sobre por qué estamos en la política. Las personas tenemos necesidades físicas y mentales, y en ese marco la necesidad de los avances en la ciudad en la que tú vives”, ha expresado el alcalde, quien ha añadido que “esa idea se suma a la de ver que los vecinos comprueban que se está avanzando”. “Estamos en unos tiempos en los que hablamos de un nuevo contrato social, en el que no podemos dejar atrás a la juventud y con la triple sostenibilidad ambiental, social y económica, que cobra un valor especial. Todo ello sumado a la búsqueda de la igualdad y la inclusión social”, ha recalcado José María Román, quien ha aclarado que “no es fácil de llevar a cabo, porque vivimos en un tiempo de mucho ruido, que dificulta que se pueda llegar a racionar y reflexionar sobre los distintos mensajes políticos y que está siendo usado por fuerzas populistas”. “Nosotros somos un Gobierno dialogante y planteamos soluciones consensuadas y dialogadas con muchas personas”, ha incidido.

Así pues, el alcalde de Chiclana ha indicado que “este Gobierno tiene dos niveles de actuación. Por un lado, un nivel de actuación a corto plazo, con pequeñas medidas, y por otro lado, con los grandes temas, planificando el futuro de la ciudad”. “Así, uno de los grandes aciertos de este Gobierno municipal es que, además del día a día, está abordando una planificación del futuro a largo plazo, tal y como se refleja con la Agenda 2030, el Plan de riesgo ante tsunamis, el Plan de Sequía, el Plan de Tráfico, el Plan de Barriadas, el PGOU, el Plan de Turismo Sostenible, el Plan de Inclusión Social, el Plan de Vivienda, el Plan de Smart City, sin olvidar el Plan Local de Infancia y Adolescencia, el Plan Local de Salud y el Plan de Igualdad”, ha enumerado José María Román, quien ha aclarado que “todo esto lo hacemos desde el diálogo, que es la cultura que debe predominar en la política y la que garantiza que pueda haber futuro”.

“Si Chiclana planifica el futuro, tenemos la ventaja de coger a los demás con unos pasos adelante, porque hay mucha gente que solo está mirando al día a día”, ha expresado el regidor chiclanero, quien ha añadido que “esto último sucede con una parte de la oposición de la ciudad”. Así pues, el Gobierno municipal trabaja en un Plan de Inversiones por encima de los 50 millones de euros, que ya están cerrados con otras administraciones y fondos europeos como los fondos FEDER, ITI, EDUSI, IDAE, etcétera… “Además, estamos atendiendo a las distintas problemáticas que se plantean en la ciudad con una respuesta permanente y continua a la ciudadanía”, ha incidido Román, quien ha añadido que “estamos poniendo a Chiclana en el centro de nuestros objetivos con una ciudad bonita, accesible y amable”.

De esta forma, el alcalde ha indicado que “el Plan por la Igualdad tiene mucho que ver con lo que Chiclana será en el futuro, contando con todo el mundo y sin dejar a nadie atrás”. “Y, por supuesto, queremos insistir en trabajar en valores, porque una sociedad potente es una sociedad con valores sociales, comunitarios, de economía para todos, de educación pública o de la sanidad para todos y que ahora estamos echando de menos en plena crisis pandémica con despidos y cierres de centros de salud”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “esta Navidad en Chiclana se responde a lo que la ciudadanía quiere, ser feliz y disfrutar del momento, al igual que hemos tenido este pasado verano, que ha sido muy bueno”.

Una ciudad en crecimiento

Por otro lado, el alcalde de Chiclana ha resaltado que “Chiclana es una ciudad en constante crecimiento, con una población censada de más de 88.000 habitantes, aunque con una población atendida de 140.000. Además, el desempleo se mantiene en cifras de 2018 y 2019, pese a que tenemos 3.500 habitantes más y al crecimiento con la crisis económica de los últimos meses”. “Somos la ciudad que más crece de la provincia de Cádiz y eso pone de manifiesto que la gente no se equivoca cuando elige Chiclana para vivir, ya que pone de manifiesto que hay calidad de vida”, ha resaltado Román, quien ha añadido que “todo ello junto a la importante inversión de más de cuatro millones de euros en políticas de empleo desde Ayuntamiento y Diputación”.

“Además, como ciudad turística, resaltar que hemos tenido el mejor verano de la historia, por lo que podemos sentir el orgullo de ser chiclanero, de vivir en una gran ciudad y de tener una buena percepción de Chiclana”, ha destacado el regidor chiclanero, quien ha insistido en que “es el momento de mayor inversión pública en la historia de Chiclana, lo que permitirá actuar en infraestructuras y servicios como la nuevo subestación eléctrica de La Pedrera en los próximos meses o las numerosas actuaciones en barriadas como Caja de Ahorros, Fermesa, Recreo San Pedro, El Pilar, La Carabina o El Carmen, además de equipamientos como El Olivo, centro de mayores de Santa Ana, nuevas viviendas sociales, etcétera…”.

Por otro lado, el alcalde ha mostrado su satisfacción por las distintas actuaciones en materia medioambiental, desde los dos parques caninos a la planta de transferencia, pasando por el tercer punto limpio en la Rana Verde, el futuro parque junto al río Iro, las mejoras en los servicios de jardinería, limpieza viaria y recogida de residuos. “Estamos trabajando de forma intensa para poner Chiclana bonita y guapa y seguiremos haciéndolo en los próximos meses”, ha manifestado.

Urbanismo y diseminado

Uno de los puntos que cuenta con mayor esfuerzo por parte del Gobierno municipal es precisamente el urbanismo y las mejoras en el diseminado de Chiclana. En este sentido, aunque se trata de un asunto muy complejo de abordar, el Gobierno que dirige José María Román ha puesto en marcha iniciativas como la instalación del alumbrado extraordinario de Navidad desde el pasado año, una inversión de 1,5 millones de euros para alumbrado público en una decena de caminos, la ampliación de la recogida selectiva de residuos, nuevos buzones colectivos, limpieza de arroyos, cunetas y caminos, el asfaltado y mejora de vías del diseminado, así como la ampliación del transporte público. “En definitiva, se trata de un paquete ambicioso de medidas, que pone de manifiesto que este Gobierno está abordando de forma íntegra y que puede percibirse por parte de la ciudadanía”, ha expresado el regidor chiclanero.

“No tenemos Plan de Ordenación Urbana, pero tenemos una alternativa, que son las Normas Subsidiarias, que nos van a permitir conectar agua y alcantarillado a suelos de diversas zonas que son suelos no urbanizables. Así, con la aplicación del Decreto 3/2019, vamos a concertar agua y alcantarillado a más de mil viviendas”, ha comentado el alcalde, quien ha añadido que “también vamos a poner farolas en suelos que han pasado a ser urbanos y en los que no podíamos actuar, porque tenían otras características. Por ello, vamos a ser muy potentes y vamos a convertir el problema en virtud”.

“Esto no quita que, tras dos años de gestión intensa que vamos a tener con estas Normas Subsidiarias, pidamos que la Junta cumpla con nosotros, con Chiclana y con su empresariado y nos permita tener unas Normas Sustantivas, tal y como nos dijo en una reunión para más adelante negarse. Después de dos años habremos agotado las posibilidades de las Normas Subsidiarias y nos hará falta para no perder velocidad, que retomemos y tengamos las Normas Sustantivas. Ese es el guion y esto es planificar, que es lo que estamos haciendo”, ha expresado, incidiendo en que “voy a seguir pensando y creyendo en que la Junta al final reconsidere su posición hostil con Chiclana, porque estamos trabajando muy bien en Aspérula, Soto del Águila y en otros suelos del diseminado”.

“Y en materia de tráfico también estamos trabajando en numerosas actuaciones como la reconversión de la avenida del Molino Viejo, la creación de nuevas rotondas, la puesta en marcha y ampliación de bolsas de aparcamiento en la playa, el centro, Reyes Católicos, Urbisur, La Longuera, etcétera…”, ha manifestado José María Román, quien ha añadido que “también continuamos trabajando para la puesta en marcha de nuevos carriles bici, ciclocalles y carriles bici rurales, por valor de más de cinco millones de euros”. “Así, lograremos una ciudad mucho más agradable para los vecinos y para las personas que vienen a disfrutar de sus vacaciones y que posibilitan la creación de más de 5.000 empleos en la zona de la costa y un impacto económico de 700 millones de euros durante los meses de julio y agosto, donde hemos podido disfrutar también del Concert Music Festival, que volveremos a disfrutar el próximo año”, ha insistido.

Y, en esta misma línea, el alcalde ha destacado el salto cualitativo y cuantitativo en sectores tan importantes para la economía local como la hostelería y el comercio. “Ya no es novedad que se abran nuevos restaurantes, pero es que en el comercio viene ocurriendo lo mismo, con la llegada de nuevas franquicias como Mango, Stradivarius, KFC, Popeye’s, etcétera…”, ha explicado José María Román, quien ha felicitado a la plataforma Vive Chiclana por su trabajo, “porque se trata de un grupo, compuesto especialmente por mujeres, que se está volcando y trabajando intensamente para que el comercio haga que Chiclana esté bonita y para decir a la ciudadanía que el comercio de Chiclana es muy interesante. Hay que reconocer esta labor, porque cuando las cosas se hacen bien dan sus resultados. La marca Chiclana está fuerte y está siendo una marca muy reconocida”.

En materia de vivienda también ha recordado que “he puesto la primera piedra de 55 nuevas viviendas en alquiler y vamos a firmar un préstamo de 1,4 millones para 18 viviendas que construirá Emsisa”. Además, ha enumerado los programas que se llevan a cabo en esta materia como son el programa Ciconia para el alquiler, así como los trabajos que se están preparando para El Pilar, los trabajos que se están haciendo en las comunidades en cuanto a los transformadores. “Estamos hablando que han tenido que pasar diez años para que cojamos esa fuerza en materia de vivienda y no es un asunto menor, porque no todo el mundo lo está consiguiendo. Si Chiclana lo consigue es porque hay mucho trabajo detrás, con un Gobierno que está trabajando intensamente. He de reconocer que, por encima de las exigencias, hay un Gobierno muy trabajador, que está dando el tipo y gracias a eso se está consiguiendo que Chiclana tenga un ritmo de gestión tan importante”.

“También hemos mejorado en el transporte público y vamos a seguir avanzando”, ha destacado, recordando que “estamos trabajando en el próximo presupuesto municipal. Ya está el borrador y lo entregaremos esta semana a la oposición. Si diera tiempo estaría aprobado en los últimos días del año y si no fuera así se haría en los primeros días de enero. Es un presupuesto muy potente, dirigido a la ciudadanía, con importantes inversiones y con importantes crecimiento en Chiclana Natural y en Emsisa, en el área de Vivienda, de Medio Ambiente, parques y jardines, con el objetivo de seguir trabajando para seguir siendo un municipio referente en nuestra política social. Somos referente con las políticas de mujer, deportes, juventud, con un salto de calidad en los últimos; con los mayores, con salud, infancia, cultura, donde estamos en vanguardia en la provincia, con el Teatro abierto; parques y jardines y una agenda urbana transversal. Todo esto es fundamental”.

Proyectos inminentes

Por otro lado, el alcalde ha recordado otros proyectos que se encuentran en ejecución y que podrán ser una realidad en los próximos meses como el centro de Interpretación del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo y su entorno con más de 5.000 metros cuadrados de suelo, que cuentan con una inversión de más de tres millones de euros; la adecuación de la Alameda del Río para jóvenes y mayores, con una calle de plataforma única por la que podrán pasar los coches; la recién inaugurada Colección Marín, el nuevo cuartel de la Guardia Civil, dos microbuses de gas para la flota de vehículos, el Concert Music consolidado “o una oferta de empleo público abierta tras la congelación realizada por Rajoy, porque necesitamos incorporar personal en todas las áreas del Ayuntamiento”.

Además, también ha informado que, “en los primeros meses del año, pondremos en marcha en pabellón de Costa Sancti Petri después del rescate; estamos siendo referente en materia deportiva, con competiciones nacionales de primer nivel en nuestro municipio en invierno; estamos siendo referente en materia de eficiencia energética con las farolas led y las placas fotovoltaicas; estamos embelleciendo la ciudad, que unos critican y pese a que otros practican el vandalismo, pero nosotros vamos a ser más pesados y vamos a reponer todo lo que los actos vandálicos destruyan, aunque sean, como son, actos puntuales. Contamos con dos parques caninos, en los que seguiremos trabajando, y tenemos wifi público”. “En Molino Viejo no pudimos hacer lo que la Junta nos había prometido, pero con nuestros propios recursos hemos hecho un gran trabajo, que vamos a trasladar y continuaremos con esos cuatro carriles por la carretera de La Barrosa, así como con las ciclocalles”, ha señalado.

“Nos preocupa el nudo de Tres Caminos, pero cada vez menos, porque ayer se hacía público que se va a licitar con un proyecto de 97 millones de euros. Este nudo de Tres Caminos es muy importante por la movilidad en la Bahía y por lo que Chiclana supone en la Bahía. Este es el espacio más importante que nos preocupa con respecto al Gobierno de España, el otro es el nuevo Cuartel de la Guardia Civil, porque Chiclana tiene uno de los tres cuarteles de la Guardia Civil más importantes de España, ha reseñado.

Inversiones de la Junta

“Nos preocupa lo que seguimos esperando, como el centro de salud de La Cucarela, porque Chiclana sigue creciendo y así se lo traslade al presidente de la Junta, porque hemos crecido en más de 10.000 habitantes en los últimos años y necesitamos un nuevo centro de salud. Menos mal que pusimos en marcha el centro de salud de Los Gallos, que ha implicado que la Junta nos deba tres millones de euros. Han pasado casi tres año y la Junta aún no ha sido capaz de sentarse con nosotros para firmar la compra del este centro, pagar los tres millones que nos debe y decir que inicia los trámites para construir el centro de salud de La Cucarela”, ha criticado. “La Junta de Andalucía se tiene que ocupar de la ciudadanía de Chiclana, porque la salud es lo más importante, junto con la educación. Y también en educación, los padres y madres del colegio Al-Andalus están esperando, así como las ampliaciones precisas en el colegio Alameda”, ha recordado.

Otro apartado importante que preocupa de forma muy especial es la carretera de Los Barrancos. “Le hemos entregado al Gobierno de la Junta el proyecto de la carretera que une cinco polígonos industrial, como con avenida del Mueble, El Torno, Urbisur, La Hoya y Pelagatos. Es la carretera que une la parte más importante de la economía productiva de Chiclana, junto con el turismo. Es la carretera que vertebra toda La Banda y la mitad de la Chiclana residencial”, ha explicado el alcalde, quien ha añadido que “está entregado el anteproyecto a la Junta de Andalucía, con la que existía un compromiso, pero la Junta no quiere hacer este proyecto, en un momento en el que tiene la mayor cantidad de dinero público, como son los 850 millones que tiene guardados en un cajón para planes de empleo y que le niega a Andalucía”.

José María Román ha especificado que “seguimos sin noticias del tranvía y lamentablemente llevamos tres años esperando que en el CADE de Pelagatos la Junta de Andalucía realice las obras. También estamos esperando que no nos quiten el dinero para el centro ornitológico de la Salina de Carboneros, 700.000 euros, y estamos esperando la ampliación de la depuradora o que se termine la inundabilidad del río Iro. Además, llevamos dos años esperando que se elabore el pliego para la adjudicación del edificio de la Plaza Mayor para el nuevo palacio de Justicia”. No obstante y a modo de resumen, el alcalde ha reseñado que, “si tengo que demandar, demando tres cosas, Normas Sustantivas para dentro de dos años, centro de salud de La Curarela y carretera de Los Barrancos, junto con una cuarta, planes de empleo”, ha aclarado.

Por último, el alcalde de Chiclana ha insistido en que “la política son valores, es la ciudadanía, es acordarnos de las personas, es acordarnos de hacer a las personas felices, de mejorar la calidad de vida y lo estamos haciendo en Chiclana. Podemos seguir creciendo más y mejorando la calidad de vida si contamos con colaboración para mejorar nuestro sistema sanitario en atención primaria y para mejorar la movilidad en las carreteras”. “Y todo lo que tenemos previsto se va a plasmar en un tercer presupuesto que aprobará este Gobierno a finales de año o principios de 2022”.