La Mancomunidad de La Janda celebra su 30 aniversario en San José del Valle

Foto de familia en la gaala institucional del 30 aniversario de la Mancomunidad de La Janda.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda celebró en la tarde del pasado sábado su 30 aniversario con una gala institucional en el auditorio municipal de San José del Valle, que sirvió como punto de encuentro entre los actuales responsables municipales, expresidentes y expresidentas del ente comarcal, representantes públicos y familiares.

El evento contó con un guion poético de Sergio Román, autor y poeta barbateño, que a través de los versos de Paco Malia rindió homenaje a los municipios jandeños, poniendo tonalidad y emoción a la historia y al espíritu de la comarca.

El alcalde de San José del Valle, Antonio González, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, agradeciendo a la Mancomunidad la elección de su municipio como sede de un acto “tan especial e histórico para la comarca”.

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la proyección de un documental conmemorativo, dirigido por el cineasta Jesús Sotomayor, con la colaboración de Nazaret Reyes -diseñadora, además, del logotipo del 30 aniversario- y del propio Sergio Román. En él participaron todos los expresidentes y el actual presidente, Javier Rodríguez, repasando los inicios, la evolución y los retos futuros de la entidad.

Durante el bloque de reconocimientos, se puso en valor la colaboración de las distintas administraciones públicas —Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Gobierno de España— por su apoyo continuado al desarrollo de la comarca. Asimismo, se entregaron metopas conmemorativas a los presidentes y presidentas que han dirigido la institución desde 1995.

Los ayuntamientos que integran la comarca de La Janda también recibieron un reconocimiento especial por su cooperación diaria, esencial para consolidar al ente comarcal como una administración pública útil, cercana y generadora de oportunidades.

El actual presidente, Javier Rodríguez, clausuró la gala agradeciendo la presencia y el compromiso de todos los asistentes en un “día de encuentro y orgullo compartido”, destacando que “la mejor manera de celebrar estos 30 años es seguir mirando al futuro con ambición, trabajando unidos por una comarca más fuerte, más justa y más próspera para todos los jandeños y jandeñas”.