Mabel Millán, guitarrista y fiscal en Cádiz, premiada en los InterContinental Music Awards

La guitarrista clásica y fiscal Mabel Millán ha sido reconocida con el galardón a Mejor Instrumentista en los InterContinental Music Awards 2025, celebrados el pasado 24 de agosto en Los Ángeles (California), un certamen internacional que distingue la excelencia musical en géneros de todo el mundo.

Millán, natural de Montilla (Córdoba) y actualmente destinada como fiscal en Cádiz, fue seleccionada entre más de 250 músicos que competían en la categoría de música clásica. De ellos, 21 llegaron a la final, en la que la intérprete española se alzó con el premio.

Aunque los premios carecen de dotación económica, cuentan con el respaldo de un jurado compuesto por reconocidas figuras del panorama musical internacional, lo que les otorga un gran prestigio profesional y mediático.

Millán, considerada una de las guitarristas clásicas más destacadas por su técnica y expresividad, suma este galardón a una trayectoria en la que ya cuenta con más de 35 premios —19 de ellos primeros—, entre los que se incluye un Grammy Latino. Ha actuado en escenarios de Europa y América, grabado para RNE y publicado discos como Gran Recital y The Devil's Caprice (Naxos, 2021).

La intérprete compagina su carrera musical con la judicatura. En la actualidad prepara una gira en Alemania para octubre y valora ofrecer un concierto en Sevilla. Además, trabaja en un nuevo proyecto discográfico junto a su hermana Celia Millán, pianista, con quien forma el Dúo Millán.