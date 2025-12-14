El langostino de Sanlúcar abunda en el precoz mercado de Navidad: “Se han cogido 40.000 kilos desde noviembre"

La Navidad es sinónimo de excepcionalidad culinaria, como excepcional es el langostino de Sanlúcar, una de las joyas de nuestra tierra que, por sus características, no está hecho para todo tipo de bolsillos. Sin embargo, tras unas campañas navideñas de los últimos años con menos oferta, esta de 2025 ha arrancado con un ritmo excepcional y un volumen de capturas que ha sorprendido incluso a los propios pescadores. Desde principios de noviembre, la flota sanluqueña está registrando cifras históricas, impulsadas por unas condiciones meteorológicas inestables que, aunque restan días de salida, favorecen la productividad cuando los barcos pueden faenar.

José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, destaca la magnitud de este inicio de temporada: “Se han cogido 40.000 kilos de langostino desde noviembre. En mes y medio es muy difícil; no lo habíamos hecho antes”. A pesar de los temporales recurrentes —“un par de días perdidos por semana”— la lonja ha funcionado a pleno rendimiento. La abundancia de producto ha llenado las cajas y dinamizado el mercado, donde compradores profesionales y particulares coinciden en valorar la calidad del marisco local.

Macías insiste, sin embargo, en que el langostino no es el único protagonista: “La lonja ofrece un abanico enorme. Aquí tenemos galeras, choco, puntillitas, calamares, acedías… Puedes comer el pescado que quieras. Nuestro valor es la diversidad”.

El arranque de campaña confirma que Sanlúcar no solo mantiene su prestigio, sino que encara la Navidad con una oferta potente y variada.

La fiebre del anticipo: los compradores adelantan la Navidad

Las pescaderías y marisquerías de Sanlúcar están viviendo un fenómeno que no se había visto con tal intensidad: el adelanto masivo de las compras navideñas. Los consumidores, temerosos de la habitual subida de precios en los días señalados, están llenando congeladores ya desde primeros de diciembre. “Este año la campaña ha empezado con muchísima fuerza”, señala un comerciante local. “La demanda que estamos viendo estos días no la había visto nunca”.

En la práctica, esto se traduce en que el langostino de Sanlúcar se está vendiendo con más antelación que nunca. “La gente lo compra ya para evitar la subida. Además, está entrando bastante marisco y podemos trabajar con normalidad”, explican desde otra pescadería.

La climatología, sorprendentemente suave para esta época, también está contribuyendo al flujo constante de producto: “Normalmente diciembre viene malo, pero este año los barcos están pudiendo salir y está habiendo mucho marisco”. Pese a ello, los comerciantes recuerdan que basta un cambio de viento o la entrada de una borrasca para que el mercado se tense y los precios vuelvan a subir. De ahí que muchos clientes prefieran asegurar su compra cuanto antes.

El langostino italiano, asentado en el mercado

Mientras el langostino de Sanlúcar mantiene su fama y demanda, otro actor entró con fuerza en escena hace unos años: el langostino italiano, que se ha erigido como un vecino del sanluqueño en las pescaderías, cada vez más presente y asumido por los consumidores como alternativa económica.

Los comerciantes reconocen que su presencia ya está plenamente consolidada: “Está totalmente introducido en el mercado. Es parecido, pero el nuestro es muchísimo mejor”. La principal diferencia, el sabor, que es menos consistente en el italiano. "No se puede comparar con el de aquí", aseguran.

El sector insiste en una cuestión clave: la transparencia. El langostino italiano no molesta, pues es una gran alternativa por su precio para que haya este tipo de productos en todas las casas. Pero siempre desde la leal competencia: “Si vendes marisco italiano, debe ir identificado. Y que el cliente decida en función de su bolsillo”.

Todos coinciden en que mantener un precio accesible para el langostino local —impulsado por una buena producción— es fundamental para que Sanlúcar no pierda protagonismo frente a este competidor.

Las expectativas son optimistas. Pese a que la meteorología siempre puede alterar el panorama, las capturas registradas hasta ahora permiten prever una Navidad con abundante oferta de marisco y pescado. “Creemos que las Navidades van a ser buenas, con una gran variedad”, apunta Macías, que recuerda que los temporales, aunque resten días de faena, suelen mejorar las capturas posteriores. Los comerciantes, por su parte, esperan que los precios se mantengan lo más populares posible. “Cuanto más traigan los barcos, más social será el precio. Nos interesa que todo el mundo pueda comprar langostino de Sanlúcar”, apuntan.

La riqueza de la lonja: "No solo de langostino vive Sanlúcar"

En plena efervescencia navideña, cuando el langostino acapara miradas y protagoniza las conversaciones en mercados y pescaderías, la lonja de Sanlúcar recuerda cada día que su verdadero valor está en la diversidad. Detrás del producto estrella convive un catálogo amplio de mariscos y pescados que sostiene al sector tanto como el célebre crustáceo.

Las galeras, cada vez más buscadas por los aficionados al sabor intenso; los chocos y puntillitas, imprescindibles en la cocina local; los calamares, las acedías, los tapaculos, los lenguados, la corvina o los salmonetes componen una oferta diaria que demuestra la riqueza del litoral sanluqueño. Muchos de estos productos, además, mantienen precios accesibles incluso en los días fuertes de campaña, permitiendo a cualquier familia disfrutar de pescado fresco sin que el presupuesto marque la carta.

El sector insiste en un mensaje que cobra especial fuerza en estas fechas: Sanlúcar no solo vive del langostino. La calidad del pescado blanco y del resto del marisco local es extraordinaria, y su variedad convierte a la lonja en una de las despensas marinas más completas del sur de España. Una riqueza que merece ser conocida, valorada y, por supuesto, llevada a la mesa.

Con capturas históricas, compradores adelantando las compras y un mercado que combina oferta local y competencia exterior, Sanlúcar encara unas fiestas donde el marisco volverá a ser protagonista. Y aunque el langostino sigue siendo el emblema de la ciudad, la verdadera fortaleza está en la diversidad del producto que llega cada día a la lonja.