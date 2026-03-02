Dos lagunas de El Puerto y Trebujena se incorporan al Listado de Humedales de Andalucía

Las lagunas Lucio de Gabela Honda, en Trebujena, y Pozo Lozano, en El Puerto de Santa María, han entrado a formar parte del Inventario de Humedales de la comunidad autónoma, según recogía en sus páginas el BOJA. La denominación suele ser el paso previo a la incorporación de estos espacios naturales al Inventario Español de Zonas Húmedas, tal y como ocurrió el año pasado con las Lagunas de Bonanza, los Humedales de Cetina, Haza de la Torre y Huerta de las Pilas.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente incluye en este listado a aquellos humedales que constituyan el hábitat de poblaciones o comunidades de organismos que se consideren de especial interés natural; o a aquellos sistemas que destaquen por su interés geológico, geomorfológico, biogeoquímico o cultural, o que presenten un gran valor por su rareza o representatividad.

GABELA HONDA, EJERCICIO DE RECUPERACIÓN

La laguna de Gabela Honda se conocía también antiguamente como Gabeta Honda o Lucio del Bayanco. Incluye diversos lucios y zonas de marisma alta que se han recuperado en torno al tramo final del caño de la Esparraguera.

Tiene la particularidad de que, aunque los lucios suelen ser lagunas someras (normalmente inundadas en invierno y secas en verano), esta balsa permite que se pueda acumular agua, si se desea, durante todo el año.

Hasta mediados de los años 50 del siglo pasado, las marismas de Trebujena aún conservaban dos grandes “lucios” (Gabela Honda y Espinete) que fueron transformados mediante un sistema de drenaje para su puesta en cultivo, una operación que fracasó debido a la elevada salinidad del sustrato y su excesivo contenido en arcillas pero que dejó profundamente alterado el funcionamiento hidrológico del sistema que, en la actualidad, sólo se inunda en años muy lluviosos.

En este espacio, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha ejecutado un proyecto para la recuperación de al menos una parte de estos antiguos lucios. El Proyecto ha supuesto el movimiento de aproximadamente 600.000 m³ de tierra, necesario para conseguir recuperar las zonas deprimidas que existían hace un siglo.

Así, se ha actuado sobre una superficie de 263,91 hectáreas en dos fincas diferentes sobre las que se ha creado un complejo entramado de lucios (lagunas de agua dulce), islas y caños conectados entre sí.

Cada uno de estos espacios cuenta con características propias en cuanto a profundidad, pendiente y grado de salinidad, lo que favorece una enorme diversidad de ambientes que beneficia a un alto número de especies.

Los ecosistemas lagunares son cruciales como áreas de descanso, alimentación y cría para muchas especies migratorias y residentes de distintos grupos de fauna, principalmente para el grupo de las aves acuáticas.

El especial emplazamiento de Gabela Honda, que conecta las zonas de marisma alta con el curso principal del Guadalquivir, hace que funcione como zona de refugio y engorde de alevines de las numerosas especies de peces y crustáceos que se desarrollan en el estuario.

El principal valor del humedal, de hecho, es su importancia para las aves. El Lucio de Gabela Honda alberga durante todo el año una numerosa y diversa comunidad avícola, incluyendo varias especies amenazadas.

POZO LOZANO: 89 ESPECIES DIFERENTES DE AVES

Respecto a Pozo Lozano (también, Laguna de Los Tercios o del Hato de la Carne), la laguna portuense llega a inundarse durante gran parte del ciclo anual en años de elevada pluviometría, pero en años de precipitaciones medias, o con menores reservas hídricas, permanece seca todo el verano e, incluso, a finales de primavera.

Las aves acuáticas son la fauna más representativa de este humedal en el que, en aquellos años con suficiente pluviometría, se reproducen especies como la focha común, gallineta común, avoceta, cigüeñuela, chorlitejo patinegro, pagaza piconegra, la canastera o el ánade azulón. Frecuentan el humedal también otras especies como el tarro blanco, pato colorado, flamenco rosa, morito, fumarel cariblanco, gaviotas, agachadizas, cigüeñas blancas o los aguiluchos lagunero y cenizo, este último, reproductor abundante en las zonas cerealistas cercanas.

En total, en el humedal, se han observado un total de 89 especies distintas de aves.

En lo que se refiere a su vegetación, Pozo Lozano presenta un escenario propio de los humedales con aguas salobres predominado en sus orillas los tarajes, salicornias y marismas continentalizadas.