La Junta: "La responsabilidad de no poder abrir el centro de salud de El Gastor es del Ayuntamiento"

La Junta quiere mostrar su sorpresa por las declaraciones de la alcaldesa de El Gastor en torno al nuevo centro de salud en su municipio, cuando la responsabilidad de que no pueda abrirse es de su Ayuntamiento, ya que "ha ocultado que no existía la infraestructura que permitiera contar con línea de teléfono e Internet". La alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno, pedía el lunes celeridad en la apertura del inmueble para no perder un proyecto de centro de la juventud para reconvertir el actual consultorio.

Salud dice que "se encuentra actualmente trabajando" para subsanar las deficiencias que sus técnicos han encontrado en esta infraestructura cedida por la Diputación de Cádiz al Servicio Andaluz de Salud (SAS) el pasado abril.

"La intención de la Junta de Andalucía era poner a disposición de esta población serrana las nuevas instalaciones sanitarias en el menor tiempo posible, pero algunas de las deficiencias encontradas lo impiden, principalmente la imposibilidad de que llegue la línea a esta ubicación, lo que impide al Centro de Salud, como se ha dicho, contar con teléfono e Internet, claves para su puesta en marcha. De este contratiempo, el SAS ha tenido conocimiento cuando ha recepcionado la infraestructura, lo que ha impedido su dotación y apertura hasta el momento".

La Junta lamenta que no se hubiera comunicado la ausencia de línea, cuestión que el propio Ayuntamiento debía conocer porque, además, afecta a otras zonas del municipio. De hecho, personal municipal "ha reconocido expresamente al SAS que las canalizaciones a nivel de calle no se encuentran realizadas y que la arqueta que debía ser de entrada de datos al Centro de Salud se encuentra obstruida, porque hace unos meses realizaron obras para el servicio de luz y agua y partieron las tuberías de entrada de datos y no la repararon".

Es decir, que el Gobierno andaluz sólo puede reiterar su compromiso con la sanidad de El Gastor, así como con su ciudadanía, pero cuestiones ajenas a su voluntad, y que se está trabajando por solucionar desde el primer momento en que se ha tenido conocimiento, son las que impiden por el momento abrir esta importante infraestructura de Atención Primaria.

Asimismo, quiere hacer constar que similar problema, además, se ha repetido en el caso del Centro de Salud de La Dehesilla en Sanlúcar, fruto del mismo convenio que el de El Gastor. Representantes del PSOE acuden ahora al Centro de Salud de La Dehesilla, reclamando su apertura, cuando es una infraestructura por la que no se preocuparon en sus años gobernando, tanto en la Junta de Andalucía como en la Diputación.