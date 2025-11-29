La junta rectora del Parque Natural de La Breña pone en valor la ampliación del espacio protegido

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno andaluz en la provincia, Óscar Curtido, ha participado en una nueva reunión de la junta rectora del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, que se ha desarrollado en Vejer de la Frontera. En esta sesión ordinaria se han abordado asuntos destacados de la actualidad de este enclave y han estado presentes, además, entre otros, la directora conservadora de este espacio natural protegido, Paloma Bordons, y el presidente de la junta rectora, Ricardo Chamorro.

Durante esta reunión, la junta rectora ha puesto en valor la reciente ampliación de este parque natural, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta permite incorporar al espacio protegido el Tómbolo de Trafalgar, reforzando así la conservación de uno de los enclaves de mayor valor ecológico y paisajístico del litoral gaditano.

Durante la reunión, Curtido ha destacado la importancia de este hito, “que permite mejorar la conectividad ecológica del espacio, proteger nuevos hábitats de interés y actualizar la gestión del parque conforme a los nuevos criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático”.

La junta rectora de este espacio protegido ha celebrado este avance y ha puesto de manifiesto la trascendencia ambiental y territorial que supone la ampliación del parque natural y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Además, el órgano colegiado ha abordado diversos puntos incluidos en el orden del día, entre ellos la Memoria de actividades y resultados de 2024, así como los avances en el Programa anual de actuaciones para 2026, que recoge las principales líneas de trabajo previstas en materia de conservación, gestión forestal, uso público y educación ambiental.

El encuentro ha incluido también la presentación de los resultados preliminares del Proyecto Resbiomar, centrado en la biodiversidad marina y su interacción con los ecosistemas del parque, además de la exposición de las actuaciones forestales ejecutadas en 2025 y previstas para 2026 en los montes públicos del espacio natural.

Asimismo, en esta reunión se ha dado a conocer el proyecto de investigación ‘Dispersión de semillas por animales: retos para la gestión’, desarrollado en colaboración con la Universidad de Cádiz, que aporta nuevos conocimientos para mejorar las decisiones de gestión del territorio.

En el transcurso de esta sesión, la directora conservadora del espacio natural ha presentado su informe anual, en el que se recoge el estado general del parque, las actuaciones desarrolladas y los principales retos de gestión para los próximos meses.

Por último, el delegado territorial de esta Consejería ha agradecido el trabajo de todas las entidades representadas en la junta rectora y ha subrayado la importancia de seguir fortaleciendo la colaboración institucional y social para preservar y poner en valor este espacio natural emblemático de la provincia de Cádiz.

Paisaje único del litoral atlántico andaluz

El Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, creado en 1989, se sitúa entre los términos municipales de Barbate y Vejer de la Frontera y constituye un paisaje único en la provincia de Cádiz. Entre sus hábitats más destacados se encuentran los pinares de pino piñonero, los enebrales, las comunidades de lentisco y acebuche, además de las marismas salinas que acogen importantes poblaciones de aves acuáticas. La ampliación aprobada incluye también áreas del Tómbolo de Trafalgar, uno de los sistemas dunares mejor conservados del litoral atlántico andaluz y un enclave estratégico para especies de aves migratorias.