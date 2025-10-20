La Junta presenta ante la industria gaditana sus incentivos destinados a las cadenas de valor

La Junta ha celebrado una jornada informativa en Cádiz este lunes junto a la Agencia Andaluza de la Energía para presentar los incentivos para las cadenas de valor industrial que cuenta con un presupuesto de 109 millones para toda la comunidad. La delegada del Gobierno andaluz, Mercedes Colombo, ha animado a las empresas del sector a aprovechar las ayudas.

La industria gaditana, que ha sido la primera en conocer el detalle de este programa aunque el plazo lleva días abierto, puede optar a estas ayudas que financian hasta el 80% en actuaciones de competitividad industrial y hasta el 65% en mejora energética, con una financiación media de entre un 40% y un 60%, según ha informado la Junta. Es una iniciativa dirigida a las industrias andaluzas, fundamentalmente pymes, interesadas en impulsar proyectos de incremento de su competitividad, nuevas inversiones y servicios para el refuerzo de la capacidad y la especialización, así como aquellas que deseen implementar medidas de mejora de la eficiencia energética y uso de renovables.

También están orientadas a empresas promotoras de proyectos, como instaladoras, ingenierías y consultorías, además de empresas de servicios energéticos. Así, las empresas gaditanas asistentes a esta sesión han podido conocer y resolver sus dudas sobre las diferentes actuaciones incentivadas en el Programa de 'Cadenas de Valor Industrial', gestionado por la Consejería de Industria, Energía y Minas, orientado a los sectores industriales que cuenten con planes de cadena de valor CRECE Industria.

Estos sectores se corresponden con la industria química, metalúrgica, de la madera y mueble, farmacéutica, textil, cuero y calzado, cemento, salud, papel, cartón y artes gráficas, vidrio, joyería, agua, plástico, para la digitalización, automoción, metalmecánica, energía, clima y frío industrial e industria para la edificación y naval, así como las actividades encuadradas en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.

Los incentivos se pueden solicitar desde el 10 de octubre y su plazo de finalización depende de la línea a la que se opte. En el caso de incentivo productivo se cierra el 31 de octubre, mientras que el enfocado a la mejora energética permanecerá abierto hasta septiembre de 2027 o hasta el agotamiento de fondos en concurrencia no competitiva.

Colombo ha presentado estas ayudas junto a la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Olivero, y la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez. La delegada ha agradecido la asistencia de empresarios gaditanos para conocer estos incentivos "que tanto bien hacen a pymes e industrias”.

Natalia Márquez ha indicado que “cada vez tenemos una gestión más ágil y cercana al ciudadano” y ha añadido que este ciclo de jornadas informativas convoca también a posibles prescriptores para facilitar que estas ayudas lleguen al sector productivo. Además, ha destacado que éste es un programa novedoso y tremendamente ambicioso, ya que aúna, por primera vez y de forma integrada, ayudas para el impulso de la competitividad empresarial y para la mejora energética, conscientes del beneficio mutuo que para las industrias andaluzas supone el poder actuar a la vez en los dos ámbitos.

El sector industrial gaditano desarrolla un amplio abanico de actividades, entre las que se incluyen la industria naval, aeronáutica, petroquímica, manufacturera, la construcción, la energía y los recursos minerales. El área del Campo de Gibraltar se considera el segundo polo industrial de España, con un importante impacto económico y una destacada presencia de empresas nacionales e internacionales en diversos sectores. Por este motivo, desde esta jornada se ha presentado este programa de incentivos como una gran oportunidad para fomentar la innovación, mejorar la productividad y fortalecer las cadenas de valor industriales de la provincia, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más porcentaje de ayudas pueden recibir.

Dos líneas de incentivos

El programa 'Cadenas de valor industrial' se compone de dos líneas de ayudas, una gestionada por la Secretaría General de Industria y Minas, con un presupuesto de 25,3 millones de euros en incentivos para el desarrollo competitivo y la mejora de la competitividad (Línea 1), cuya fecha límite para presentar solicitudes es el próximo 31 de octubre, y se tramita bajo el régimen de concurrencia competitiva, permitiendo así la selección de los proyectos con mejor impacto económico y social.

Una segunda línea, gestionada por la Agencia Andaluza de la Energía, en este caso bajo el régimen de concurrencia no competitiva, cuenta con 83,64 millones de euros de fondos FEDER para impulsar la eficiencia energética (Línea 2), permaneciendo abierta hasta el 30 de septiembre de 2027, o hasta el agotamiento de los fondos.

Para facilitar el acceso a las ayudas, la presentación de solicitudes a cualquiera de estas dos líneas, independientemente del organismo que se encargue de su tramitación, se realizará a través de una dirección electrónica única ubicada en la página web de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Desde la Agencia Andaluza de la Energía se ha informado que se han buscado las máximas facilidades para los empresarios, incorporando un elevado grado de automatización en los procesos y ofreciendo la posibilidad de un pago anticipado del 15% del incentivo, subiendo este anticipo al 40% para las actuaciones de mejora energética, si se presenta una garantía otorgada por un banco, Sociedad de Garantía Recíproca u otra entidad financiera.

Qué actuaciones se incentivan

Las actuaciones que se incentivan a través de la Línea 1 de competitividad son la adquisición de activos materiales e inmateriales para la puesta en marcha de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de uno ya existente, la diversificación de la producción o la transformación del proceso de producción. Para optar a estas ayudas de inversiones productivas es necesario que exista una solicitud previa de un proyecto para el uso eficiente de la energía de la Línea 2.

También se financia el desarrollo industrial y la apuesta por nuevos productos o procesos, apoyando actuaciones de investigación industrial y desarrollo experimental, así como la innovación en materia de procesos y organización. Por otro lado, una medida que puede ayudar a pymes y autónomos del ámbito industrial a reforzar sus capacidades y la especialización son los incentivos para la contratación de servicios de consultoría.

En función de la tipología de actuación y el beneficiario, los porcentajes de ayudas a la inversión oscilan entre un 15% hasta un máximo del 80% (alcanzando el 100% para aquellas actuaciones que incorporen innovación en productos y procesos de pymes), siendo el incentivo medio entre el 50 y el 60%.

La Línea 2 contempla ayudas para incrementar la eficiencia energética de edificios de uso industrial y de los procesos o instalaciones, con actuaciones como la mejora de la envolvente térmica, equipos nuevos para climatización, agua caliente sanitaria o iluminación, la renovación de los equipos y tecnologías por otras de mayor eficiencia energética, la mejora en el diseño de los procesos o la implantación de sistemas de gestión energética mediante TIC.

La incorporación de instalaciones y equipos nuevos de energía renovable, como la solar térmica, biomasa, biolíquidos, biogás, biometano y otros gases renovables, así como instalaciones de autoconsumo eléctrico, fotovoltaico, con o sin almacenamiento, también se incluyen para incrementar el uso de energías renovables en edificios, procesos e instalaciones de las industrias.

Por último, se incentivan las llamadas tecnologías renovables próximas al mercado, financiando equipos consumidores de energía térmica o el autoconsumo eléctrico con tecnología eólica, hidrotermia, marina, geotermia, aerotermia u otras tecnologías (siempre que no cuenten con una alta implantación en el mercado industrial andaluz), así como actuaciones para la transformación de la biomasa para la producción de biocombustibles, biogás, biometano o gases renovables. En el caso de las actuaciones de mejora energética financiadas a través de la Línea 2, los porcentajes de ayudas a la inversión van desde un 30 a un 65%, en función de la tipología de actuación y beneficiario, oscilando el incentivo medio entre el 35% y el 45%