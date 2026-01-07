La Junta licita por más de 10 millones de euros la construcción de la EDAR de Trebujena

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación la obra de la agrupación de vertidos y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Trebujena, una infraestructura largamente demandada que contará con una inversión superior a los 10 millones de euros. En concreto, el presupuesto base de licitación asciende a 10.062.725,07 euros.

La actuación se tramita a través de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. El procedimiento se realizará de forma electrónica y el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de febrero. El contrato contempla un plazo de ejecución de 30 meses desde el inicio de las obras.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia, Francisco Moreno, ha subrayado la relevancia de este proyecto para el municipio. Según ha señalado, la nueva infraestructura permitirá agrupar los vertidos de aguas residuales que se generan en Trebujena y someterlos a un tratamiento adecuado en la futura depuradora, mejorando de forma notable la gestión del ciclo integral del agua.

Moreno ha destacado que esta actuación se enmarca en el compromiso de la Junta de Andalucía por avanzar en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de depuración de aguas residuales, especialmente en aquellos municipios que aún carecen de una EDAR o disponen de sistemas obsoletos que no garantizan un tratamiento eficaz.

Con esta licitación, el Gobierno andaluz da un paso más en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la provincia, con el objetivo de proteger el medio ambiente, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y asegurar un desarrollo sostenible acorde con las exigencias europeas en materia de saneamiento y depuración.