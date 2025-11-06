La Junta inicia la tramitación para integrar nuevos municipios en el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz

La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso administrativo para incorporar nuevos municipios al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, una medida que forma parte del recién aprobado Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz. Plan de Movilidad Sostenible, ratificado por el Consejo de Gobierno el pasado 24 de septiembre.

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada por la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, mantuvo un encuentro con los alcaldes y representantes de siete municipios de la provincia para abordar los pasos a seguir en este proceso de integración.

Cinco de estas localidades —Medina Sidonia, Arcos, Sanlúcar de Barrameda, Conil y Chipiona— ya se encontraban integradas tarifariamente mediante convenios de colaboración, y ahora se incorporarán de pleno derecho al Consorcio, previa aprobación por parte de su consejo de administración.

Por su parte, Vejer de la Frontera y Barbate ampliarán durante el primer semestre de 2026 el ámbito metropolitano existente, iniciando primero su integración tarifaria y posteriormente su incorporación plena. De esta forma, sus vecinos podrán beneficiarse de todas las ventajas del sistema unificado de transporte público que conecta los distintos municipios del área metropolitana.

“Abordar la incorporación de pleno derecho de nuevos municipios en este Consorcio forma parte de la apuesta decidida por el fomento e impulso del transporte público en nuestra provincia, así como por la accesibilidad, la intermodalidad y la movilidad sostenible, beneficiando a los usuarios y usuarias de estas localidades”, destacó Mercedes Colombo.

Actualmente, el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz está integrado por Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez, Puerto Real, Rota y San Fernando, además de la Diputación Provincial de Cádiz y la Junta de Andalucía.

Con la incorporación de las siete nuevas localidades, la entidad pasará a estar compuesta por catorce municipios, alcanzando una población atendida de 861.925 habitantes.

El ámbito metropolitano de la Bahía de Cádiz dispone de una amplia red de transporte público por carretera, marítimo y ferroviario, que opera bajo un marco tarifario común. Gracias a este sistema, los usuarios pueden desplazarse por toda el área metropolitana utilizando un mismo título de viaje —la tarjeta de transporte—, independientemente de la empresa operadora o del modo de transporte empleado.

El encuentro, celebrado en la sede del Consorcio, contó también con la presencia de los alcaldes de Barbate, Miguel Molina, y Chipiona, Luis Mario Aparcero; la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez; representantes de Sanlúcar, Arcos, Medina Sidonia y Vejer; así como la directora gerente del Consorcio, Concepción Parra, y personal técnico del organismo.

Con esta actuación, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con la movilidad sostenible, la integración territorial y la mejora del transporte público metropolitano en la provincia de Cádiz.