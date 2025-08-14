La Junta destina 85.300 euros a Grazalema para reparar daños patrimoniales por lluvias torrenciales

Municipios andaluces afectados por catástrofes naturales ocurridas entre el 12 de junio de 2023 y el 9 de junio de 2024 han podido reparar equipamientos y servicios públicos dañados gracias a las subvenciones Feclima que concede la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Entre las localidades que han recibido este apoyo se encuentra Grazalema, a la que han correspondido 85.305 euros de estas ayudas para reparar daños sufridos en el conjunto histórico artístico por lluvias torrenciales.

Estas ayudas están enmarcadas en el Plan de Cooperación Municipal de la Junta con los ayuntamientos andaluces. A este respecto, la delegada territorial de esta Consejería, Ana Bertón, ha incidido en la proximidad de estas administraciones a la ciudadanía y ha puesto en valor “el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el municipalismo”, recordando que “en los presupuestos de este año el Plan de Cooperación Municipal alcanza la cifra récord de los 2.375 millones en Andalucía, más del doble de lo que se dedicaba en 2018”.

Los ayuntamientos pueden solicitar hasta 100.000 euros para reparar infraestructuras públicas y restablecer servicios municipales tales como el abastecimiento de agua, el alumbrado público, las estaciones depuradoras, instalaciones deportivas, educativas o culturales que sufran daños por fenómenos naturales extremos que “desgraciadamente cada vez son más habituales”, ha lamentado la delegada.

Asimismo, Bertón ha valorado el aprovechamiento de estas ayudas por parte de las entidades locales y “la capacidad de los ayuntamientos para gestionar estos recursos con agilidad y eficiencia, lo que demuestra que la colaboración entre la Junta y los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, siempre es útil para la ciudadanía”.

La actuación en la localidad de Grazalema en la Sierra de Cádiz es uno de los proyectos correspondientes a los municipios beneficiados el año pasado en Andalucía en el marco de estas subvenciones.

El plazo para solicitar estas ayudas en 2025 se cerró el pasado 29 de junio y actualmente la Secretaría General de Administración Local de la Consejería está analizando los proyectos y la documentación presentada por los ayuntamientos que sufrieron de nuevo temporales, inundaciones, tormentas u otros fenómenos climáticos entre el 10 de junio de 2024 y el 22 de junio de este año.

La delegada territorial de Administración Local ha recordado que, además de las subvenciones de la línea Feclima, el año pasado la Junta activó dos veces el Decreto de DANA para atender daños de mayor cuantía mediante la declaración de municipios afectados por parte de la Consejería de la Presidencia y la gestión de fondos para éstos por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública