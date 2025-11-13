La Junta destina casi 8 millones para la mejora de la climatización en 505 centros educativos de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha resaltado que la administración andaluza destinará un total de 7.954.671 millones de euros a la mejora individualizada de la climatización en 505 centros públicos educativos de la provincia de Cádiz, todo ello dentro del nuevo plan 'Mejora tu centro', impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, con la que se destina más de 54 millones a casi 3.500 centros educativos de toda la comunidad.

La delegada ha presentado este plan en la sede de la Subdelegación de la Junta en el Campo de Gibraltar, acompañada del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, José Ángel Aparicio, ha detallado la Junta en una nota.

Al respecto de este plan, lo ha calificado de "muy positivo", refiriéndose a "la potente inversión" del Gobierno andaluz en colegios, institutos y centros docentes de la provincia gaditana. Con este plan, ha asegurado, "cumplimos una vez más con el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno de mejora de las condiciones de bienestar y confort en las aulas de nuestros centros educativos".

Además, ha apuntado a una inversión "sin precedentes" para la climatización de los centros educativos, una medida que "refuerza nuestra apuesta por una educación de calidad en entornos más saludables y sostenibles".

La delegada ha informado también que la provincia de Cádiz es "una de las que mayor inversión" va a tener en el plan 'Mejora tu centro', y ha adelantado que cada centro recibirá una cantidad específica, pudiendo alcanzar hasta 60.000 euros.

Las mejoras climáticas deben estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2026. Además, la novedad de este plan es su modelo de gestión directa, ya que la Junta está transfiriendo los fondos de manera directa a cada centro y serán sus equipos directivos quiénes decidan en qué invertir las partidas en función de sus circunstancias y necesidades reales.

Esta medida de ejecución inmediata se llevará a cabo de forma simultánea al Plan de Bioclimatización, que se sigue ejecutando. Así, cada colegio o instituto podrá destinar los fondos a la instalación de toldos, porches, zonas de sombra, ventilación, aparatos de aire, aislamiento térmico o mejoras eléctricas necesarias.

El objetivo es "dar autonomía, agilidad y soluciones que se adapten al clima de cada territorio en concreto", como ha añadido la delegada andaluza, quién ha apuntado que dichas inversiones "llegarán a colegios e institutos, centros de Formación Profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, centros rurales, residencias escolares y centros de Educación Especial".