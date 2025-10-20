La Junta destaca los 11,3 millones invertidos para la formación y contratación de 500 desempleados en Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez, ha inaugurado una sesión informativa con técnicos de entidades locales y de entidades sin ánimo de lucro para darles las claves de la nueva edición del programa Empleo y Formación en la provincia de Cádiz, que está dotado con un presupuesto que supera los 11,3 millones de euros para la contratación y formación de unas 500 personas en situación de desempleo.

En este acto, también han estado presentes el delegado territoriales de Desarrollo Educativo y FP en la provincia, José Ángel Aparicio, y la responsable de Sanidad, Eva Pajares, ha detallado en una nota la Junta de Andalucía.

Mercedes Colombo ha destacado que esta inversión va a superar en 4,7 millones la del año anterior, lo que supone un incremento de un 70% más que en 2024.

La semana pasada se publicaba la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, siendo objeto de subvención proyectos de empleo y formación en modalidad presencial dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas inscritas como demandantes de empleo, que podrán formarse y trabajar percibiendo un salario.

El plazo de solicitud para las entidades interesadas en participar estará abierto hasta el 24 de este mes de octubre y el objetivo marcado por la Delegación Territorial de Empleo es el de superar los 26 programas formativos de la anterior convocatoria que gestionan 17 entidades diferentes.

Según Mercedes Colombo, la convocatoria "ha mejorado las bases reguladoras y se han adaptado a la normativa estatal, lo que va a permitir una gestión más ágil y eficaz".

También se ha establecido una horquilla que va desde poblaciones de menos de 8.000 habitantes, que podrán presentar un máximo de dos solicitudes, a las de mayor peso poblacional, de más de 50.000 habitantes, que no podrán presentar más de seis, como ha aclarado la delegada de la Junta en Cádiz.

Así, para evitar el adelanto de fondos propios, las entidades beneficiarias recibirán el 100% de la financiación antes de iniciar la ejecución.

Este programa echó a andar en 2021 con el objetivo de mejorar el funcionamiento y los resultados del antiguo programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo y, desde entonces, Empleo ha invertido en Cádiz en torno a 24,7 millones de euros, permitiendo la cualificación profesional de casi 1.000 desempleados.

La formación ha estado orientada hacia actividades variadas, desde aquellas de gestión administrativa a otras de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o en instituciones sociales, a servicios de restaurante, o actividades de saneamiento y pintura, entre otros.

En la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se detallan las características que han de cumplir las iniciativas que desarrollarán las entidades, cuyas solicitudes se resolverán en régimen de concurrencia competitiva. Los proyectos, de un año de duración, tendrán carácter presencial y tendrán como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de actividades de utilidad pública o de interés general y social.

En cualquier caso, el periodo de tiempo dedicado a la actividad formativa no podrá ser inferior a un 35% del total de las horas de cada contrato, ni tampoco superior al 50%, tomando como referencia 1.920 horas.

Las entidades que resulten beneficiarias asumen la responsabilidad de la ejecución total del proyecto subvencionado, que tendrá como punto de partida las necesidades de cualificación del mercado laboral del territorio en el que se desarrollen. Del mismo modo, deben ajustarse a la oferta formativa establecida en el Anexo IV de la convocatoria, en el que se especifican las especialidades contempladas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas.

El plan de formación de cada proyecto deberá recoger, como mínimo, el contenido necesario para obtener un certificado de profesionalidad, al que se deberán añadir acciones de orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional o formación en emprendimiento del alumnado. El número mínimo de participantes será de diez, ha indicado la Junta.