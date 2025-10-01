La Junta defiende en Cádiz su "compromiso" por mejorar la Dependencia ante las críticas de PSOE e IU por la lista de espera

La celebración del Día de las Personas Mayores ha traído un cruce de declaraciones en Cádiz por la situación de la Ley de Dependencia. La Junta ha defendido su firme "compromiso", mientras PSOE e IU han acudido a la manifestación de los sindicatos frente a la sede del Gobierno andaluz en la provincia, donde han criticado "la falta de compromiso".

Así, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Cádiz, Alfonso Candón, ha defendido la "relevancia del nuevo modelo andaluz de la dependencia" y ha defendido "el firme compromiso de la Junta por mejorar el sistema de dependencia frente al agravio constante del Gobierno a Andalucía".

En una nota, Candón ha insistido en que "Andalucía ha dado un giro de 180 grados a un sistema que había quedado obsoleto y no funcionaba", además de resaltar que "desde la Junta se promociona el envejecimiento activo y da respuesta a las inquietudes de los mayores". Asimismo ha señalado que, según lo registrado a 31 de agosto, "y después de mucho esfuerzo, Andalucía bate récord en beneficiarios atendidos y prestaciones concedidas", con 305.669 personas atendidas y 459.364 prestaciones concedidas en la comunidad autónoma.

Alfonso Candón ha incidido en que "la dependencia es una prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno y nunca se ha hecho tanto desde un gobierno andaluz para mejorar el sistema". "Queda por hacer, pero estamos avanzando y nuestro compromiso es innegable", ha añadido.

El delegado territorial de Inclusión Social ha asegurado que "se ha reducido el tiempo de espera a 565 días en Andalucía". "Sigue siendo una cifra alta, pero está bajando mes a mes y hemos conseguido que disminuya el tiempo de espera en relación con los más de tres años y medio que tenían que esperar los andaluces con el PSOE al frente de la Junta", ha afirmado. gualmente, Candón ha añadido que "la financiación del servicio de ayuda a domicilio se ha incrementado un 28% el precio por hora y también ha aumentado la financiación (precio/plaza) para plazas residenciales y centros de día, concretamente un 26% para personas mayores y un 32% para personas con discapacidad".

A esto se suma, entre otras cuestiones, que "Andalucía ha regulado, por primera vez, la tramitación del reconocimiento de la dependencia de manera preferente a los colectivos más vulnerables", ha subrayado Candón, que ha aseverado que "hay más personas atendidas, más prestaciones y más inversión, pero también más compromisos pendientes del Estado".

Críticas de PSOE e IU Ruiz Boix por la espera para una resolución de Dependencia

Sin embargo, el secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, en la concentración por el Día de las Personas Mayores, convocada por UGT y CCOO, ha denunciado la "falta de compromiso" y el "maltrato" del PP andaluz hacia los mayores, al acumular retrasos de casi 600 días en la Ley de Dependencia y no construir ni una sola plaza residencial en siete años de mandato.

“Andalucía está a la cola en la lista de espera de la Ley de Dependencia”, ha sentenciado Ruiz Boix, aportando datos para desmontar el discurso del Gobierno andaluz. La comunidad autónoma suma una media de casi 600 días para resolver un expediente, lo que supone “casi dos años para contar con un derecho”. La consecuencia más dramática de esta ineficacia, según el dirigente socialista, "es que más de 8.000 andaluces mueren esperando esa resolución favorable de la Ley de Dependencia". Además, ha recordado que hay más de 60.000 andaluces y andaluzas en esta situación de lista de espera.

El secretario general del PSOE gaditano ha recordado “el historial” de Moreno Bonilla en este ámbito, señalando que "ya demostró que no creía en la Ley de Dependencia” cuando era secretario de Estado, “haciendo los mayores recortes y maltratando a todas las personas cuidadoras”. La crítica no se ha limitado a la gestión de la Dependencia y ha alertado de la necesidad urgente de plazas residenciales y de medidas para combatir la soledad no deseada. "El presidente andaluz va a pasar siete años sin haber inaugurado la construcción de ningún nuevo centro residencial para personas mayores en la provincia de Cádiz”.

La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz también ha mostrado su resplado a las demandas y a la movilización, con la presencia del coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez. "Hay una generación de personas mayores que hace 15 o 20 años lucharon muchísimo para conseguir ciertos derechos y libertades que, desgraciadamente, hoy están en peligro, como es la Ley de la Dependencia, que es muy positiva, pero que la realidad de una persona mayor, desde que pide el acceso a la ley y los servicios que establece, tarda 600 días hasta que la Junta de Andalucía le da ese derecho de forma objetiva”.