Juanma Moreno sobre la circunvalación de Ubrique: "Seremos muy sensibles en los presupuestos del 26"

El presidente de la Junta de Andalucía y máximo responsable del PP andaluz, Juanma Moreno, inauguró este lunes en Ubrique la nueva sede de la formación en la localidad. “Es una sede comarcal y queremos que sirva de encuentro con alcaldes y portavoces de la oposición para que podamos sumar energías, para conseguir objetivos que nos hemos marcado”, dijo Moreno durante el acto de apertura de la misma. Moreno aprovechó la ocasión para anunciar, en relación a la necesidad de la circunvalación que demanda desde hace tiempo la localidad que la Junta de Andalucía “va a ser muy sensible con el presupuesto de 2026 para que no haya un cuello de botella en Ubrique, que crece en el Ensanche con nuevas empresas y eso conlleva adaptar las infraestructuras”.

Moreno ha resaltado la importancia de la nueva sede comarcal que se ha inaugurado esta misma tarde en Ubrique con el objetivo de que sea “punto de encuentro no sólo de afilados, concejales y cargos. Pero, sobre todo, punto de encuentro de los vecinos de Ubrique y de la comarca, que tienen que encontrar en el PP una casa abierta siempre, una mano tendida siempre, una sonrisa siempre, y la receptividad y sensibilidad suficientes para entender el problema que cada uno tiene”, ha insistido.

En clave regional, Moreno ha recalcado que el curso político que acaba de comenzar desembocará en las elecciones autonómicas de junio de 2026. Unos comicios “muy importantes” en los que está en juego la enorme transformación experimentada por Andalucía en estos años y que la ha convertido en una tierra con enorme prestigio, que ahora goza de una nueva imagen de reputación, de seriedad y de rigor que genera confianza y se traduce en inversiones y oportunidades.

En definitiva, según Moreno “esta Andalucía es más orgullosa, está más capacitada y con muchas más posibilidades de futuro que las heredadas del PSOE en 2018”. Frente a esta realidad, el líder andaluz ha contrapuesto la del Gobierno de España. “Un Gobierno que no existe, que sólo está dedicado a sobrevivir, a mantenerse una semanamás”, ha lamentado. “Da igual que esté asediado por casos de corrupción y judiciales, da igual las cesiones imposibles como las que se van a hacer al independentismo. Todo eso daña también a Andalucía”, ha señalado.

Por eso, Juanma Moreno ha indicado que las elecciones autonómicas del 2026 en Andalucía van a ser “clave” también “para tener de una vez un presidente a la altura de una gran nación como es España”. Además, serán el preámbulo de las municipales que vendrán en menos de un año después, “y que serán el test para alcaldes, alcaldesas y concejales en oposición. Sirven para animar al adversario o desanimarlo y que vea que no tiene nada que hacer”. Por ello, el presidente del PP de Andalucía ha apelado a los suyos “para que echemos el resto en un proceso que va a ser muy duro, porque nos van a llevar al límite, nos van a tensionar y van a intentar dividir”. Frente a eso, Juanma Moreno defiende el valor del Partido Popular, “un partido sensato, con propuestas sensatas y razonables” y por eso apela a “no perder los nervios” y continuar trabajando “desde el rigor, con seriedad, con humildad y con honestidad por un futuro mejor”.