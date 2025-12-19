Jorge Rodríguez (IU) hace un balance positivo de la defensa de su partido por los servicios públicos en 2025

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha señalado este viernes en Cádiz que la formación política afronta 2026 como el año “crucial” en la lucha por la defensa de los servicios públicos y el año decisivo para recuperar el Gobierno andaluz para la izquierda.

En un desayuno con medios de comunicación, en el que ha estado acompañado por el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, y de dos de los miembros de la nueva dirección provincial de IU Cádiz que salió elegida el pasado mes de julio: Anabel Moreno, responsable de Acción Política y David Tamayo, también del área de Acción Política, Rodríguez ha marcado la defensa a ultranza de los servicios públicos como el eje de acción que va a seguir marcando la acción política de Izquierda Unida en Cádiz.

IU a pie de calle

“Hemos estado en la calle, hemos estado en los movimientos sociales, en la educación, en la sanidad, en la lucha por los derechos internacionales de las personas, en la lucha por los derechos de Palestina, denunciando la situación de genocidio a pesar de haberse anunciado un alto fuego”, ha apuntado el dirigente provincial; a la vez que ha marcado que el propósito de IU Cádiz para 2026 “es claro, evidentemente deseamos salud para todos y para todas, pero la salud para todos y para todas tiene que venir encaminada de una protección por un Gobierno de la Junta de Andalucía que no puede seguir el mismo camino que tenía hasta ahora”, porque según denuncia, “dejar de gestionar lo público y de garantizar los derechos universales de las personas provoca muertos”.

Contra la política de recortes de servicios públicos del PP andaluz

Así, el coordinador provincial ha asegurado que “cerramos un año 2025 marcado por unas políticas del Partido Popular que hacen especial daño a la provincia de Cádiz”, con una “política de recortes en servicios públicos en tres aspectos fundamentales, en la sanidad, la educación y lo servicios sociales”.

Mantiene Rodríguez que el Gobierno de Moreno Bonilla “hace un daño enorme a la ciudadanía de Cádiz, porque no ahonda ni busca soluciones a los problemas. Esta semana ha estado el presidente de la Junta de Andalucía en nuestra provincia, pero ha estado para echarse fotos, para presentar un libro. No ha venido a plantear soluciones”.

Critica el dirigente que “nada ha puesto sobre la mesa sobre la sanidad, nada ha puesto sobre la mesa sobre educación y nada ha puesto sobre la mesa sobre la gente que muere a diario en listas de espera, tanto en la sanidad como en los servicios de la dependencia”; sobre lo que ha añadido que “para nosotros es lamentable que el Gobierno de la Junta de Andalucía cierre este año 2025 con una zambomba a bombo y platillo en el Parlamento de Andalucía, mientras la gente todavía en nuestra provincia muere en listas de espera, porque no se hacen políticas públicas que garanticen los derechos de la ciudadanía”.

Se ha referido igualmente al ámbito educativo en la provincia, donde afirma que sigue primando la educación concertada y privada por encima de la pública. “Hemos visto cómo cada vez aumentan más los presupuestos que van derivados a la concertada, mientras que, en los colegios públicos, a pesar de que en la concertada y la privada ni siquiera se atiende a los niños con necesidades educativas especiales, se quitan técnicos, se quitan PTI, y hemos vivido este año movilizaciones porque no se garantiza el acceso a la educación en condiciones de igualdad para los niños y las niñas con necesidades educativas especiales”.

Junto a ello, el coordinador provincial ha denunciado que ni el Gobierno de la Junta de Andalucía ni sus dirigentes provinciales han puesto “ni una sola solución para que se reduzca la lista de espera en la Ley de dependencia. Se tardan más de dos años con datos oficiales de la propia Junta de Andalucía, desde que se detecta una necesidad de atención a la dependencia hasta que se le presta ese servicio de atención”.

IU, preparada para ganarle votos a la derecha

Ante esta situación, el portavoz provincial afirma que “Izquierda Unida tiene hechos los deberes; estamos preparados y lo que hacemos es un llamamiento a la población para que en este año 2026 haya un cambio en positivo en nuestra comunidad autónoma”. Ha recordado el coordinador provincial que IU Cádiz salió “reforzada” de la última Asamblea Provincial celebrada en el mes de julio, en la que salió reelegido Rodríguez. Ha instado a la ciudadanía a ver Izquierda Unida como “una herramienta para los ciudadanos y las ciudadanas de esta provincia; estaremos con ellos codo con codo y, sobre todo, llevaremos su voz a las instituciones. Hay que recordar que Izquierda Unida tiene diez alcaldías, dos cogobiernos y gobernamos en dos mancomunidades con el Partido Socialista”. Una IU interesada por los problemas reales de la gente, frente a “un PP -ha dicho- que tiene responsables políticos en esta provincia que están más preocupados de lo bonita que sale una foto que de estar pegado al territorio y poner solución a los problemas de la ciudad”.