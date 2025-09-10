La Janda será la primera comarca de Cádiz en declararse “libre de bullying”

La comarca de La Janda avanza hacia convertirse en la primera de la provincia de Cádiz en declararse oficialmente como “libre de bullying”, tras un encuentro comarcal celebrado en Vejer de la Frontera con la participación de representantes de varios municipios y de la Mancomunidad de La Janda.

La reunión estuvo presidida por el presidente de la mancomunidad, Javier Rodríguez, junto al vicepresidente, Francisco Guerrero, y el segundo teniente de alcalde de Conil y concejal de Educación, Sergio Cáceres. También participaron el alcalde de Vejer, Antonio González, ediles de Benalup-Casas Viejas, Paterna de Rivera y Medina Sidonia, así como representantes del grupo político Siempre Barbate.

Durante el encuentro se presentó una propuesta de declaración comarcal contra el acoso escolar, que será elevada a la próxima Junta General de la Mancomunidad. El texto plantea no solo la declaración formal de la comarca como “libre de bullying”, sino también la creación de una comisión comarcal contra el acoso escolar, en la que se integrarían fuerzas de seguridad, asociaciones, AMPAS, comunidad educativa, técnicos municipales y otros colectivos interesados.

Los participantes coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta y transversal para combatir esta problemática, apostando por entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos. La iniciativa fue acogida con unanimidad, lo que, según los impulsores, convierte a La Janda en un referente provincial en la lucha contra el acoso escolar.

El presidente de la mancomunidad, Javier Rodríguez, agradeció el respaldo de los ayuntamientos y subrayó que se trata de un “paso histórico” en defensa de los niños, niñas, jóvenes y familias de la comarca.