'La Janda sin filtros' se presentará en la Feria Internacional de Turismo en Madrid

La Casa de la Cultura de Conil de la Frontera ha acogido recientemente la presentación oficial de la iniciativa que lidera la Mancomunidad de municipios de la Comarca de la Janda en materia turística de cara a la celebración próximamente en Madrid de la Feria internacional de Turismo (Fitur) del 21 al 25 de enero.

Al acto institucional acudió el presidente, Javier Rodríguez, la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, el vicepresidente de la Mancomunidad, Francisco Guerrero, y los ediles Sergio Cáceres, José Ramón Rosado, Susana Bermúdez y Laura Sánchez.

La presentación corrió a cargo del poeta y dramaturgo barbateño Sergio Román, que a su vez, junto con el cineasta recientemente premiado Jesús Sotomayor, son los autores del video promocional de la Mancomunidad desde una mirada auténtica de la comarca de la Janda a través del objetivo fotográfico, mostrando imágenes reales y naturales, sin necesidad de filtros.

Javier Rodríguez agradeció a la alcaldesa de Conil y a su Ayuntamiento su apuesta decidida en seguir convirtiendo al municipio en un referente turístico y a sumar en el conjunto de municipios que componen la comarca de la Janda. Al mismo tiempo expresó todos los proyectos turísticos que se han llevado a cabo en el año anterior y algunos pioneros a nivel andaluz que se darán a conocer en la propia feria turística.

Inmaculada Sánchez señaló que “asistimos a Fitur con la responsabilidad de ofrecer lo mejor de nuestro municipio, y la unión de las riquezas de todos los municipios de la Janda potencia esa promoción”.