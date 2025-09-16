IU reclama en Diputación el desdoble de la A-471 para mejorar la seguridad y la conexión Sevilla-Cádiz

Izquierda Unida ha llevado al Pleno de la Diputación de Cádiz una moción en la que solicita a la Junta de Andalucía el inicio de los trámites para el desdoble de la carretera A-471, que conecta Utrera con Sanlúcar de Barrameda. La formación considera que esta actuación es prioritaria para reducir la siniestralidad y garantizar una comunicación más fluida entre las provincias de Sevilla y Cádiz.

El diputado provincial de IU, Ramón Galán, defendió que la actual configuración de la vía, con un único carril por sentido, resulta insuficiente para absorber el volumen de tráfico que soporta a diario. Según datos recogidos en la moción, la A-471 registra más de 10.000 vehículos diarios, una cifra que supera los 15.000 en temporada estival debido a los desplazamientos hacia la costa gaditana.

La carretera es además una de las principales vías de transporte de mercancías agrícolas, lo que implica un tránsito elevado de vehículos pesados. Esta circunstancia, unida a la intensidad del tráfico, ha motivado numerosos accidentes en los últimos años, el más reciente el pasado mes de agosto en dirección a Sanlúcar de Barrameda.

IU plantea que el desdoble de la A-471 se incorpore dentro del Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad de Andalucía. La moción insta a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a redactar el proyecto y a establecer un calendario de ejecución que concrete los plazos y la financiación de la obra.

Para la formación, la actuación supondría un salto cualitativo en la conexión entre Sevilla y la Costa Noroeste de Cádiz, favoreciendo tanto la movilidad de la población —más de un millón de habitantes en el área de influencia— como el desarrollo económico de localidades como Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota o Trebujena. También destaca su relevancia para mejorar los accesos a enclaves turísticos como Costa Ballena.

El Pleno de la Diputación debatirá la propuesta en la sesión de este miércoles, en la que IU defenderá que el desdoble de la A-471 es “una inversión inaplazable para garantizar la seguridad vial y reforzar la competitividad de la provincia”.