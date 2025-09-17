IU de Puerto Serrano despliega una gran bandera de Palestina a la entrada del pueblo

Momento de la colocación de la bandera en la rotonda de entrada.

Izquierda Unida de Puerto Serrano desplegado una bandera gigante de Palestina en la entrada del municipio serrano, en un gesto simbólico con el que la organización quiere mostrar su apoyo al pueblo palestino y reclamar “el fin de la ocupación y alzar la voz contra el genocidio”, según anotó a través de un comunicado.

Izquierda Unida en esta localidad serrana, cuyo gobierno local es también de la misma formación, explica que la colocación de esta bandera “es una manera de recordar que la política debe estar siempre al lado de los pueblos que sufren y resisten”.

Y añade la organización que “la solidaridad y la defensa de los derechos humanos son principios irrenunciables para Izquierda Unida”. Por tanto, “exigimos paz y justicia para Palestina”.