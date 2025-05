IU lleva al Parlamento la reparación de la A-2302 que une cuatro pueblos de la Sierra de Cádiz

Izquierda Unida llevará al Parlamento de Andalucía el deficiente estado en el que se encuentra la carretera A-2302 que une los municipios de Ubrique, Benaocaz, Villaluenga del Rosario y Grazalema. IU en la Sierra de Cádiz ha gestionado con la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, la presentación de una Proposición No de Ley en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía para exigir la “elaboración y ejecución del proyecto de reparación y mejora integral” de la carretera A-2302, una vía clave que conecta estos cuatro municipios de la Sierra de Cádiz.

Desde IU se denuncia el abandono institucional que sufre esta carretera, especialmente en los tramos que aún no han sido intervenidos, pese a las múltiples demandas vecinales y acuerdos institucionales previos. “La situación actual no sólo pone en riesgo la seguridad vial de vecinos y visitantes, sino que, además, perjudica el desarrollo económico, turístico y social de toda la comarca”, señala el portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Villaluenga, Ángel Fernández. El concejal de IU afirma no comprender “por qué la Junta de Andalucía ha asfaltado el trozo que mejor estaba de esa carretera, dejando abandonado el resto, que es lo que más necesitan los vecinos de esta zona”.

La iniciativa parlamentaria recuerda que en el marco del debate presupuestario para el ejercicio 2025, el Grupo Parlamentario de Por Andalucía presentó una enmienda a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para destinar una partida a la mejora de 1,7 kilómetros de la vía entre Benaocaz y Villaluenga. Además, en 2021, la Diputación de Cádiz aprobó una moción de IU por la que se instaba a la Junta de Andalucía a actuar sobre los tramos más deteriorados de esta vía. Sin embargo, lamenta la formación política de izquierdas que “sólo se ha repavimentado el tramo entre Ubrique y Benaocaz —el que presentaba mejor estado—, ignorando la urgencia del resto del trazado y las reivindicaciones locales”.