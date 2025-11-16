El intento fallido de un hombre para tratar de entrar a una casa abandonada de Algodonales: "un intrépido aspirante a malote"

El intento fallido de un hombre para tratar de entrar a una casa abandonada de Algodonales

La Policía Local de Algodonales ha usado sus redes sociales para comunicar la detención de un hombre que trató de acceder, sin lograrlo, a una casa abandonada del pueblo. Pero más allá de la acción policial, sorprende el tono irónico del que tiran los agentes para dar los detalles, bastante lastimosos, del intento de acceso a la vivienda.

Según explican en su perfil en Facebook, "un intrépido aspirante a malote decidió medir su valor enfrentándose a un enemigo temible: una puerta vieja del pueblo. Sí, una puerta que lleva puesta más años que él y que, sorprendentemente, no tenía brazos ni piernas, ¡pero aun así no se dejó vencer!".

El "aspirante a malote" intentó incluso derribar la puerta con una "heroica patada voladora", pero ni aun así pudo con una puerta que continuó intacta. Tal como se ve en el vídeo, el hombre no volvió a intentarlo: un único intento fallido y desiste, alejándose por la calle.

La Policía Local ha avanzado que el hombre ya ha sido denunciado y, como los buenos cuentos, explica la moraleja de toda la historia: "A veces ser valiente no es suficiente, también hace falta que el rival se pueda defender".