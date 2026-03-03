Infografía: Principales Bases de Estados Unidos y alcance del armamento iraní

Esta infografía localiza las principales bases estratégicas de Estados Unidos en Europa, así como aquellas instalaciones en Oriente Medio que se encuentran en mayor riesgo ante posibles represalias de Irán. Además, permite visualizar el alcance teórico del armamento iraní y su capacidad de proyección sobre la región.

Mapa de Bases Estratégicas Gráfico: Miguel Guillén Europa, África y Oriente Medio (Marzo 2026) Bases en Europa (Logística y Mando) Haz clic en una base para localizarla y mover el mapa. # Base / Instalación Ubicación / Función 1 Naval Station Rota Rota (Cádiz) / España. Escudo Aegis, apoyo naval masivo. 2 Morón Air Base Sevilla / España. Apoyo y despliegue rápido. 3 Ramstein Air Base Alemania. Centro neurálgico y mando USAFE. 4 USAG Stuttgart Alemania. Sede de EUCOM y AFRICOM. 5 Aviano Air Base Italia. Proyección aérea mediterránea. 6 NSA Naples Italia. Sede de la 6ª Flota. 7 RAF Lakenheath R. Unido. Cazas avanzados (F-35). Capacidad de Armamento Irán Haz clic en un arma para visualizar su alcance. Tipo de Arma / Modelo Alcance Teórico Notas Misil Soumar (Crucero) 2.000 - 3.000 km Capacidad no demostrada para llegar a España. Misil Balístico (Shahab-3, Khorramshahr, Sajjil) Hasta 3.000 km Capaces de alcanzar Israel y sureste europeo. Dron Shahed-149 2.000 km - Dron Mohajer-6 ~2.000 km - Dron Shahed-136 B (Suicida) Hasta 4.000 km Variante moderna concebida para doblar distancia. Bases en Riesgo (Represalias Irán) Haz clic en una base para localizarla y mover el mapa. # Base / Instalación Ubicación / Nivel de Amenaza 8 NSA Bahrain Baréin / Crítico 9 Al Udeid AB Catar / Crítico 10 Ali Al-Salem AB Kuwait / Crítico 11 Al Dhafra AB EAU / Crítico 12 Al-Asad AB Irak / Alto 13 Erbil Irak / Alto 14 Al-Tanf Siria / Alto 15 Muwaffaq Salti Jordania / Alcance 16 Camp Lemonnier Yibuti / Alcance 17 Nevatim AB Israel / Alcance

Aunque las bases norteamericanas en España tienen un importante valor estratégico, en teoría se encuentran lejos del alcance del armamento iraní.