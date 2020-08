La patronal de las industrias del metal, Femca, se da un plazo de 24 horas para acordar el cierre patronal por el conflicto en las contratas de Navantia. La decisión dependerá del resultado de las asambleas de los trabajadores de Puerto Real y San Fernando previstas para este viernes, después de que los trabajadores del astillero de Cádiz hayan acordado este jueves "de manera unánime seguir trabajando lo que manifiesta claramente el sentir de los verdaderos trabajadores del sector en la Bahía de Cádiz", según ha indicado la patronal en un comunicado

Femca ha celebrado una asamblea extraordinaria en un clima de indignación hacia lo que las empresas consideran “abandono al verdadero tejido productivo del sector en la situación del paro ilegal en el que estamos. En relación al cierre patronal, se ha decidido que si en Navantia Puerto Real y San Fernando mantiene el paro, "se respetará el plazo de 24 horas que marca la ley pero se procederá al cierre para evitar una catástrofe que ya se encuentra muy avanzada".

La patronal ha decidido de forma unánime "no renumerar ninguno de los días no trabajados ya que no se podrán facturar los trabajos a Navantia y no han sido jornadas efectivas de trabajo"." Esta decisión, dolorosa para las empresas, es la única solución para mantener el empleo, las empresas abiertas y permitir mantener los escasos márgenes de los trabajos actuales", ha indicado Femca.

Las empresas animan a los trabajadores a que denuncien ante las fuerzas de seguridad del estado "las amenazas, insultos, secuestros y lesiones y que trasladen a sus sindicatos la manera de la que se les está impidiendo trabajar para que sigan trabajando en denunciar la situación".