El Hospital de Puerto Real, primer centro andaluz acreditado por su compromiso con los pacientes afectados por disfagia orofaríngea

Cádiz/El Hospital Universitario Puerto Real se ha convertido en el primero de Andalucía y el cuarto de España en ser acreditado por su compromiso con los pacientes afectados por disfagia orofaríngea por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC). La disfagia orofaríngea es la dificultad para tragar y mover los alimentos o líquidos desde la boca hasta el estómago; es una patología que afecta a más del 30% de los ingresados en un centro hospitalario, llegando hasta el 60% de pacientes en UCI o al 80% de aquellos en Unidades de Ictus.

El sello @SEORLCCC ‘Hospitales comprometidos con la disfagia orofaríngea’ acredita a todos aquellos centros que dispongan de un sistema de despistaje de disfagia orofaríngea y de adaptación dietética para los pacientes ingresados en sus hospitales. Los primeros en recibir la acreditación han sido el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, ambos en Madrid, así como el Hospital Universitario Joan XXIII ICS Camp de Tarragona.

La acreditación de la SEORL-CCC ha reconocido la apuesta del hospital puertorrealeño por abordar esta enfermedad de manera multidisciplinar y por contar con una unidad multidisciplinar en la que participa el Servicio de ORL para la evaluación de los pacientes con disfagia. Tanto los otorrinolaringólogos como otros especialistas, clínicos y quirúrgicos de la vía aerodigestiva superior, deben colaborar en mejorar el diagnóstico, en identificar el problema y sobre todo, en velar por la seguridad del paciente.

El centro cuenta con un Grupo Motor de Disfagia Orofaríngea, pionero en la provincia, con carácter multidisciplinar, en el que están implicados profesionales de las unidades de ORL, Nutrición Clínica y Dietética (Unidad de Endocrinología y Nutrición), Rehabilitación, incluyendo asistencia en

Logopedia, Neurología, UCI, así como Enfermería y Cocina Hospitalaria, además del resto de servicios responsables de esos pacientes. La actuación de cada uno de ellos es clave para conseguir alimentar de forma segura y eficaz al paciente, mejorando su calidad de vida y evitando que sufra serias complicaciones.

Se han diseñado hasta tres nuevas dietas para pacientes con disfagia por parte de todas las dietistas y enfermeras de Nutrición y son específicamente elaboradas por personal de Cocina. En 2023 se elaboraron en el Hospital de Puerto Real un total de 10.877, de las que 1.482 fueron de fácil deglución y 9.395 trituradas. Asimismo, se han formado a más de 250 profesionales en el curso básico de disfagia orofaríngea y se está trabajando en la consulta multidisciplinar de Nutrición para implementar talleres dirigidos a pacientes y cuidadores con el objetivo de ofrecer a éstos las herramientas necesarias para afrontar este trastorno. Para la acreditación se ha considerado muy importante la creación y desarrollo de un algoritmo de cribado de disfagia hospitalaria, cuyas interconsultas van dirigidas a Nutrición, Otorrinolaringología y Rehabilitación.

Objetivo de la acreditación

El objetivo de esta acreditación es mejorar el nivel de cuidado de los pacientes afectados por enfermedades otorrinolaringológicas, asegurando un marco de calidad asistencial de excelencia. Se busca establecer criterios de manejo de las enfermedades ORL más prevalentes o de mayor impacto en la salud de las personas, incorporando las herramientas de diagnóstico y tratamiento médico, quirúrgico y rehabilitador más efectivas.

Además, se pretende favorecer la colaboración con profesionales de otras disciplinas clínicas en un entorno de cooperación multidisciplinar, lo cual permitirá un mejor control de los pacientes con enfermedades otorrinolaringológicas y comorbilidades. Asimismo, se impulsará el desarrollo de planes formativos en el manejo de las enfermedades ORL más prevalentes o de mayor impacto en la salud de las personas.

Otro de los objetivos es promover la investigación traslacional en esta especialidad, así como el asesoramiento y soporte a los servicios para el desarrollo de sus infraestructuras y su atención a los pacientes, con el fin de alcanzar un nivel de excelencia.

Disfagia orofaríngea

La disfagia orofaríngea puede deberse a que el bolo no se transporta de una manera eficaz y por lo tanto la persona no se nutre correctamente o el bolo se transporta vía respiratoria y puede producir complicaciones graves como las neumonías aspirativas. El 90% de las personas que sufren este trastorno de la deglución no están diagnosticados, por lo que no reciben tratamiento o alimentación adecuada y sufren riesgo de atragantamiento. Asimismo, un 40% de quienes ingresan en un hospital presentan este trastorno.

Afecta a personas de cualquier edad, pero es más frecuente a partir de los 65 años. A partir de esa edad la sufren entre el 16 y el 30% de la población, lo que supone entre 1,5 y 2,8 millones de españoles que no ingieren los nutrientes necesarios para vivir. Casi un tercio de la población de la tercera edad padece disfagia orofaríngea, una patología en aumento debido al envejecimiento de la población ya que, entre otras cosas, se produce por una pérdida de masa muscular, y eso ocurre a partir de los 65 años.

Hay múltiples causas que provocan esta patología, como enfermedades y cirugías de cabeza y cuello; patologías neurológicas como el ictus, el Parkinson, la esclerosis múltiple o las demencias pueden producir disfagia por una alteración de la coordinación. También la padecen personas con pérdida de masa muscular, debido a ingresos prolongados en la UCI; en este sentido, aquellas que tienen que estar más de cinco días sin alimentarse por boca pueden tener una disfagia orofaríngea, simplemente por la atrofia muscular, por el desuso y la debilidad que produce el reposo absoluto de todo este sistema de coordinación deglutoria.