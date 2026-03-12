La Hija predilecta de Cádiz, Sara Baras, recibirá el título "con orgullo"

Sara Baras ha visitado este jueves la Diputación de Cádiz donde ha valorado el reciente anuncio realizado por la institución provincial de nombrarla Hija predilecta de Cádiz el próximo 19 de marzo, durante la celebración del Día de provincia. Recibida por la presidenta del organismo, Almudena Martínez, la artista le ha manifestado el "orgullo" que supone para ella recibir este título.

Para la bailaora, convertirse en Hija predilecta de la provincia supone también “una responsabilidad” por llevar el nombre de su tierra más allá de estas fronteras. “Cuando una está fuera, valora aún más cosas como esta”, ha afirmado durante la visita.

Por su parte, Almudena Martínez ha destacado de Baras que se trata de “una gran embajadora de la provincia”, así como reflejo de talento, esfuerzo, calidad humana, trabajo excelente y valores solidarios. Sara Baras es la madrina de la asociación Mi Princesa Rett, una organización española dedicada a apoyar a niñas con este síndrome, una grave enfermedad neurológica. Sara Baras ha comentado, por su parte, que aunque “dicen que nadie es profeta en su tierra, yo aquí me siento muy querida y muy respetada”.

Martínez ha comentado con la artista que este Día de la Provincia de Cádiz 2026 va a tener muy presente en sus distinciones la reciente sucesión de borrascas que azotó Cádiz en el mes de febrero. Ambas, Sara Baras y Almudena Martínez, han puesto el acento en la relevancia de la solidaridad, la colaboración ciudadana y la unidad cuando acontecen sucesos tan duros, que golpean a muchas personas.

Por otro lado, la bailaora, coreógrafa y directora de su propia compañía de baile ha contado que la primera persona en la que pensó cuando la presidenta de Diputación le llamó para comunicarle la distinción fue en su padre, Cayetano, fallecido hace pocos años y a quien la artista estaba muy unida. En sus palabras, una persona “excelente, ejemplo de trabajo, cariño, sencillez y amabilidad”.

Durante la visita de Baras al Palacio Provincial, ambas han compartido impresiones sobre la representatividad y el liderazgo femenino. Los expertos del flamenco suelen incidir en la influencia de Sara Baras en su disciplina. Que es una mujer que ha roto ‘techos de cristal’ unidos a su género para convertirse en un referente del espectáculo. Hay que recordar que, a lo largo de su carrera, ha interpretado roles tradicionalmente masculinos, como el martinete o la soleá por bulerías, y ha proyectado una imagen de fortaleza femenina. Sara Baras ha escenificado sobre las tablas a figuras como Juana La Loca, Mariana Pineda o el mito de Carmen.

La presidenta de Diputación ha recordado, asimismo, que la provincia de Cádiz es cuna de “muchos artistas y mucho talento”. La distinción de Hijo o Hija Predilecta de la Provincia se ha entregado, en años anteriores, a personalidades como Lola Flores, Rocío Jurado, Paco de Lucía, Rafael Alberti o Carlos Edmundo de Ory, entre otras; lista a la que este 2026 se añadirá Baras.