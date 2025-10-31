La Guardia Civil incauta 80 kilos de cocaína en una furgoneta con doble fondo

La Guardia Civil de Cádiz ha protagonizado una relevante operación antidroga en la tarde del 21 de mayo de 2025 tras interceptar una furgoneta con un sofisticado doble fondo que contenía oculta una cantidad significativa de estupefaciente. El operativo culminó con la incautación de ochenta kilogramos de cocaína de alta pureza, distribuidos en paquetes de un kilogramo cada uno, perfectamente embalados y dispuestos para evitar ser descubiertos en controles rutinarios.

Los hechos tuvieron lugar cuando agentes del Subsector de Tráfico de Cádiz patrullaban la autopista A-48, a la altura del municipio de Chiclana de la Frontera. Eran aproximadamente las 19:00 horas del 21 de mayo de 2025 cuando los guardias civiles observaron una furgoneta que circulaba con ciertas características que motivaron su atención. El vehículo, con matrícula de Barcelona, parecía no guardar relación aparente con la ruta habitual de la zona. Por ese motivo, se procedió a la identificación del conductor y a la verificación de la documentación correspondiente tanto del vehículo como de la persona al volante, que resultó ser el único ocupante.

Durante esta identificación, los agentes detectaron en el conductor, identificado como F.B.S.A. de 38 años de edad, un comportamiento que aumentó las sospechas de los guardias. Su actitud nerviosa y respuestas inconexas hicieron considerar la posibilidad de la existencia de sustancias prohibidas en el interior del vehículo. Para proceder conforme a los protocolos establecidos, los funcionarios solicitaron el apoyo de una unidad canina especializada en la detección de drogas, cuyos integrantes se desplazaron rápidamente hasta el lugar del control.

Una vez que el guía canino llegó junto al perro detector de estupefacientes, el animal realizó una inspección minuciosa del perímetro exterior e interior del vehículo, marcando como positivo el interior de la furgoneta. A pesar de que no se observaba carga visible en el habitáculo de transporte, los agentes siguieron el protocolo y procedieron al traslado del vehículo al Punto de Inspección Fronterizo en el Muelle Ciudad, lugar habilitado para la revisión intensiva de vehículos sospechosos y que cuenta con los medios necesarios para este tipo de inspecciones exhaustivas.

Inspección y hallazgo de la droga

En las instalaciones del punto de inspección, los especialistas de la Guardia Civil de fiscal, con experiencia en la detección de dobles fondos y métodos de ocultación sofisticados, realizaron un minucioso examen del vehículo. Tras desmontar ciertas partes del habitáculo de carga, descubrieron un doble fondo perfectamente construido, donde localizaron ochenta paquetes de un kilogramo, cada uno con cocaína de alta pureza. Este tipo de dobles fondos suelen estar diseñados para evitar controles superficiales, utilizando materiales y acabados que dificultan su detección sin herramientas específicas.

La droga localizada tendría un valor estimado en el mercado ilícito que podría superar, según fuentes de investigación, los cuatro millones de euros. La pureza de la cocaína, pendiente de confirmación en los análisis de laboratorio, incrementaría aún más el valor económico y el riesgo asociado a la operación. Según información policial, este tipo de alijos suelen estar destinados tanto al tráfico nacional como al tránsito hacia otros países de Europa.

Como consecuencia de la intervención policial, se procedió a la detención de F.B.S.A., quien fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Cádiz. Allí se confeccionaron las diligencias oportunas, que han sido puestas a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Chiclana de la Frontera. El proceso judicial se encuentra en fase inicial, y no se descartan nuevas detenciones o investigaciones complementarias para esclarecer el origen y el destino final de la droga incautada.

Contexto del tráfico de estupefacientes

La provincia de Cádiz, junto al resto del litoral andaluz, es considerada uno de los puntos clave en las rutas del tráfico de drogas entre África, Sudamérica y Europa. La sofisticación de los métodos de ocultación empleados por los grupos dedicados al narcotráfico ha llevado a las fuerzas y cuerpos de seguridad a reforzar los controles y a intensificar la presencia de medios técnicos y humanos especializados.

La operación realizada resalta la importancia de la formación y coordinación entre distintas unidades de la Guardia Civil, especialmente entre el Subsector de Tráfico y las unidades fiscales, así como el papel esencial que desempeñan los perros de detección de drogas. La colaboración con otros cuerpos policiales y la información compartida son esenciales para combatir las organizaciones criminales y reducir el flujo de sustancias ilegales.

Con la detención de F.B.S.A. y la incautación de 80 kilogramos de cocaína, se ha impedido la entrada de una gran cantidad de sustancia estupefaciente en la provincia, contribuyendo a reforzar la seguridad ciudadana y a desarticular una posible red de distribución. Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y la denuncia anónima para erradicar el tráfico de drogas en la región.