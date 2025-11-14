La Guardia Civil detiene a una persona cuando repostaba 1.000 litros de gasolina en un depósito oculto en una furgoneta de alquiler

Imagen de archivo de petacas de gasolina incautadas en Chiclana, en una operación de la Guardia Civil.

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a una persona que estaba repostando 1.000 litros de gasolina en un depósito oculto instalado en el interior de una furgoneta de alquiler. La intervención tuvo lugar en una gasolinera “low cost” de Arcos de la Frontera, donde el vehículo fue sorprendido mientras cargaba el combustible en un depósito de grandes dimensiones situado en la parte trasera del vehículo y totalmente ajeno al original.

Para pasar desapercibido, el detenido llevaba ropa que simulaba la de un operario, aparentando estar realizando algún tipo de trabajo.

Tras detectar la actividad sospechosa, los agentes de seguridad ciudadana del Puesto de Arcos acudieron al lugar y comprobaron que el individuo estaba repostando combustible en un depósito no homologado y distinto al sistema habitual de cualquier vehículo destinado a circular.

Los guardias civiles procedieron a identificar al conductor y verificaron que acababa de cargar aproximadamente 1.000 litros de gasolina en el depósito oculto. El vehículo fue posteriormente interceptado y su ocupante detenido por un delito de tenencia de sustancias inflamables o explosivas.

Una vez puesto a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.