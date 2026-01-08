La Guardia Civil acaba con una red de contrabando de 'vapers' en Sevilla y Cádiz: tres detenidos e intervenido un patrimonio millonario

Uno de los vehículos de lujo en la operación contra el contrabando de 'vapers' entre Sevilla y Cádiz.

La Guardia Civil ha culminado una investigación en las provincias de Sevilla y Cádiz que se ha saldado con tres personas detenidas por delitos de blanqueo de capitales y contrabando. La operación, denominada 'Homeros', se inició tras detectarse indicios de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de géneros estancados y la ocultación de beneficios. El patrimonio intervenido, en el que se incluyen vehículos de lujo, está valorado en dos millones de euros.

La citada operación ha estado dirigida por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras y la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Sevilla. En dicha fase precedente, se detuvo a una persona por contrabando de cigarrillos electrónicos ('vapers') valorados en 1.342.634 euros y falsedad documental mediante facturación ficticia correspondientes a los años 2023 y 2024, informa en un comunicado.

La investigación permitió acreditar el uso de diversas sociedades mercantiles para canalizar los beneficios del contrabando, adquiriendo un patrimonio mueble e inmueble valorado en aproximadamente en dos millones de euros.

En el marco de esta operación, la Guardia Civil con la colaboración de la Agencia Tributaria, han procedido a la entrada y registro de seis inmuebles llevados a cabo en las localidades de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz), afectando tanto a domicilios particulares como a sedes de sociedades y la gestoría encargada de la contabilidad de la red.

Coches y viviendas de lujo en Las Cabezas y Jerez

Durante los registros, los agentes incautaron 113.460 euros en efectivo, dispositivos electrónicos de almacenamiento, documentación contable relevante y contratos privados de adquisición de inmuebles. Asimismo, se han intervenido vehículos de lujo valorados en 400.000 euros y una nueva partida de vapers de contrabando con un valor de 329.060 euros.

La operación se ha saldado finalmente con tres personas detenidas y la desarticulación de la estructura económica del grupo. Por orden de la autoridad judicial, se ha procedido al bloqueo de las cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas implicadas, así como a la anotación preventiva de embargo de todos los bienes, que permanecen a disposición judicial.