El Gobierno arreglará 46 kilómetros de las carreteras A-48 y N-340 por 21,6 millones

El Consejo de Ministros autorizará en su reunión de mañana martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un valor estimado de 21,6 millones de euros (IVA no incluido) las obras para rehabilitar el firme en 46 kilómetros de carreteras de la provincia de Cádiz que son de su competencia, en concreto entre los puntos kilométricos 3 y 36,700 de la autovía A-48 y entre el 24 y el 36,300 de la carretera N-340, a su paso por Chiclana, Conil y Vejer de la Frontera.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que, según datos del propio Gobierno, este Ministerio ha invertido 86,8 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia gaditana.

Los trabajos consisten en la eliminación parcial y reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura. Con ello, se aumentará significativamente la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando, de este modo, su periodo de vida útil.

Con esta actuación se garantizará la seguridad vial de los usuarios, se recuperará la capacidad estructural y funcional del firme y se conservará adecuadamente el patrimonio viario de titularidad pública.

El propio Ministerio de Transportes destaca que en su objetivo de adecuar las carreteras del Estado en la provincia de Cádiz trabaja ya en la mejora del Acceso Sur al puerto de Algeciras, con una inversión de 50,3 millones de euros, así como que el pasado mes de julio se licitó por 22,9 millones de euros la conservación de los accesos a Cádiz por los puentes de la Constitución y Carranza.

Curiosamente, este montante de 21,6 millones de euros que el Gobierno de España destinará al arreglo de 46 kilómetros de la provincia de Cádiz que son de su competencia se licita casi en paralelo a un reciente anuncio muy similar realizado por la Junta de Andalucía, que anticipaba que en sus Presupuestos para 2026 incluirá una partida específica de 17,6 millones de euros para la mejora del firme en las principales carreteras autonómicas de la provincia de Cádiz.