Germán Beardo, el león de la Bahía

“Una vez nació una gallina con tres alas y todos estaban convencidos de que era un presagio del fin del mundo. Una mitad del pueblo se fue a ver al cura y la otra mitad a la hechicera”.

El ladrón de cuadernos.

Giani Solla.

“¡¡¡¡¡No hay plata!!!!”, gritó Javier Milei ante un público hipnotizado por el rugido de su líder, presidente de un desastre de país al que el peronismo llevó a la ruina. Este economista libertario devoto de la escuela austríaca del no Estado, de triste infancia de golpizas de su padre y acosos en el colegio, conectado permanentemente con el alma inspiradora de su perro muerto, había prometido llevar a su pueblo a la salvación a través de un desierto de estrecheces. Merecería la pena su motosierra. Su performance de La matanza de Texas le había llevado en volandas a la Casa Rosada y nombró a su hermana emperatriz de una corte cuya misión es destruir todo lo público, todo lo que huela a justicia social -“ese monstruo horrible y empobrecedor”-, y convertir al individuo en el centro de todas las cosas. Es el mayor experimento de darwinismo social nunca realizado, según el propio Milei: “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad”.

Después de un año en el Gobierno Milei ha despedido a 25.000 empleados públicos y quiere alcanzar la cifra de 75.000. La pobreza ha pasado del 44% de la población al 55%. Los precios de la luz y el gas han subido hasta un 32% para las personas con ingresos más bajos al retirarse los subsidios. También se han disparado los precios de los alquileres y de los transportes. Ha paralizado todas las obras públicas en marcha y ha condenado a la inanición a las universidades públicas. Esto no evitó que gastara 300 millones de dólares en la compra a Dinamarca de 24 aviones de combate F 16 construidos hace 40 años para defender su espacio aéreo no se sabe muy bien de quién. A cambio, en su desguace del Estado, ha conseguido contener la inflación y sus gurús no paran de repetir que “el primer mal trago” ha pasado, que el próximo año se podrán ver las bondades del sufrimiento.

Los ultraliberales no ocultan su fascinanción por un personaje que a los ojos de cualquier observador objetivo exhibe un comportamiento excéntrico propio de un perturbado. Sólo esa fascinación puede explicar que el alcalde de una localidad del sur de Europa de 90.000 habitantes considere que es una buena idea usar dinero público para hacer una excursión con unos amigos a esta nueva Meca de lo que alguien ha bautizado como el anarcocapitalismo.

La presencia sorpresa de Beardo y cuatro personas más en Buenos Aires ha desconcertado incluso a su propio partido. Beardo se ha explicado de aquella manera. Ha querido dejar claro que su viaje lo ha pagado la Diputación, como vicepresidente que es, y que sus cuatro acompañantes se lo han pagado ellos. Es decir, él iba a trabajar y sus acompañantes de turismo a comer asado. De los acompañantes sabemos que uno es un parlamentario autonómico, Antonio Saldaña, ese proyecto fallido de alcaldable del PP para Jerez y que ahora el PP no sabe muy bien qué hacer con él; otro es el concejal de la Policía Local de El Puerto, cuyo encaje en el viaje es difícil de entender a no ser que quisiera adquirir conocimiento sobre cómo Milei ha conseguido acabar con bastante éxito y demanera bastante expeditiva con los piqueteros; y el tercero es Antonio Caraballo, el eterno asesor de todos los alcaldes, el hombre que encarna el cuento de Monterroso: cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí.

Al parecer, todo se gestó en un encuentro en una feria del turismo en Londres. La delegación argentina le vino a decir que ya estaba tardando en conocer las bondades del nuevo régimen y a Beardo le pudo la curiosidad. Se montó una agenda y se plantó en el plató de televisión de “Empezar el día”, presentado por la Susana Griso argentina, de nombre Yuyito González, que además es la actual pareja de Javier Milei, al que le saca diez años.

En el programa, Beardo, una vez soltados los tópicos de las bondades de Cádiz -flamenco, vino, comida, sol, playa, etc-, elogió las políticas de Milei asegurando que que ha puesto a Argentina en el mapa, que a saber en qué mapa estaba Argentina antes de que llegara Milei. “El presidente Milei está haciendo que nos lleguen a los europeos cuáles son sus políticas y, al aterrizar aquí en Argentina, vemos con los taxistas, con los comerciantes, un espíritu de ilusión y de cambio”, dijo, posicionándose dentro del club de fans que Milei tiene en su partido y que preside Díaz Ayuso, aunque otros populares no compartan ese entusiamo por la sencilla razón de que es Vox quien se proclama como encarnación de Milei a este lado del Atlántico y Vox es el competidor electoral natural del PP.

El único medio argentino que se hizo eco, que se sepa, de la visita de Beardo fue un digital que se llama La Derecha Diario, que nació hace cinco años como una cuenta de twitter y que luego se transformó en una web. No figura en los conteos oficiales de audiencia, aunque ellos aseguran que son líderes. Para La Derecha Diario, Beardo es “un embajador de Cádiz en el mundo” y asegura que “el viaje de Germán Beardo a Argentina ha sido una muestra de liderazgo y visión global”. Ea, para que luego nos tachen de provincianos.

Todo esto tiene un poco estupefacto al personal de Diputación. Ha sido un viaje sin apenas apoyo técnico. Había una agenda, pero se trataba de una agenda un tanto errática. Si se exceptúa la entrevista con Yuyito, no se sabe muy bien el objetivo de los demás encuentros. Por ejemplo, la visita a la Bolsa de Cereales, donde se habló de “la importancia de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países”. ¿Qué puede hacer un vicepresidente de Diputación por fortalecer las relaciones comerciales de ambos países y más en el mercado del cereal, que está regulado por la Unión Europea?

En cuanto al turismo (se reunió con Daniel Scioli, secretario de Turismo), el mercado argentino es insignificante en comparación con nuestros grandes clientes. Y, de hecho, los argentinos no están para mucho turismo. Argentina ocupa el puesto número 13 en el ranking de turistas que visitan España por países. Mientras España, al borde de la saturación, recibe 87 millones de visitantes al año, a Argentina no llegan a 7 millones. No parece que el mercado argentino esté dentro de las estrategias de la industria turística a corto plazo.

Como es normal, las críticas de la oposición a este extraño viaje no se han hecho esperar, pero tampoco nadie de su propio partido se ha lanzado a defenderlo porque tampoco saben muy bien a qué ha ido. Beardo tiene fama dentro del PP de verso suelto. Se le respeta como se respeta a cualquiera que haya obtenido una mayoría absoluta. Pero su perfil es muy distinto al de otros alcaldes con mayorías absolutas, como son el de Cádiz o la de Jerez, mucho más ortodoxos en su funcionamiento dentro del partido y con una línea que rima con las formas del PP andaluz y de su presidente, Juanma Moreno Bonilla.

El viaje a Argentina quedará como una anécdota para el consumo local en esos tensos plenos municipales de ElPuerto, pero Beardo sabe que camina sobre un alambre porque acumula demasiados enemigos dentro de su propia formación que están empezando a perder la paciencia con su tendencia a ir por libre sin importarle lo que le digan los demás. En ese sentido, Beardo, un político hiperactivo con grandes ambiciones, parece mirarse en el ejemplo de su admirado presidente de la motosierra, ese león del Panic Show que ruge en mitad de la avenida. Un león sin melena, eso sí, y que más de uno reclama que sea domado.