El 60% de los gaditanos afirma estar obeso o tener sobrepeso

Se aproxima una de las fechas que ponen más a prueba la elasticidad de la ropa. La mayoría de los gaditanos se enfrenta a la Navidad con el dilema de cuántos kilos terminará cogiendo en unos días en que lo que más se hace es comer. Cinturones, faldas, pantalones y camisas se enfrentan a la difícil prueba de ajustarse a los cuerpos, unos cuerpos que, al menos según se reconoció el año pasado, suelen engordar de media unos tres kilos en estas fechas.

Pero más allá de lo asumido que se pueda tener el hecho de que se cogerán kilos de nuevo este año, cuando los kilos de más derivan en un exceso de peso ya sea por obesidad o sobrepeso, nos encontramos ante un factor de riesgo muy importante para numerosas enfermedades crónicas como el cáncer o enfermedades cardiovasculares.

Según un informe conjunto del Centro Nacional de Epidemiología y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, tanto la prevalencia de sobrepeso como la de obesidad son mayores en hombres (44,3% y 19,3% respectivamente) que en mujeres (30,4% y 18,0% respectivamente). También son mayores al aumentar la edad, en personas con discapacidad, entre las personas con bajo nivel de estudios, que viven en secciones censales con bajo nivel de renta relativa con respecto a su provincia, siendo estas diferencias más marcadas en las mujeres. También se observan prevalencias mayores en los municipios pequeños respecto a las grandes ciudades, mientras que no se aprecian diferencias entre personas con nacionalidad española o extranjera. La prevalencia de peso normal es mayor en las mujeres (48,7% frente a 35,7%), las personas jóvenes (18-30 años), con estudios secundarios o universitarios y en los municipios grandes.

El análisis muestra la distribución geográfica de estos indicadores, proporcionando resultados por provincia y por comunidad autónoma. Los resultados gaditanos se encuentran en consonancia con el resto del país.

El exceso de peso es una cuestión que afecta al 60,6% de la población en Cádiz consultada para la elaboración de este informe. Los hombres son los más perjudicados, con un 66,7% mientras que el 54,4% de las mujeres preguntadas afirmaron que están por encima de su peso normal. Respecto al sobrepeso, el 46,6% de los gaditanos y el 31,8% de las gaditanas se encontrarían en esta situación. El sobrepeso deriva en obesidad en el 20,2% de los hombres y el 22,6% de las mujeres, siendo significativo el porcentaje mayor de las gaditanas con respecto a los varones, algo que no suele ser lo habitual en el resto del país. La obesidad severa, finalmente, afecta en Cádiz más a mujeres (6%) que a hombres (4,1%).

El Índice de Masa Corporal (IMC) de media en Cádiz se sitúa en el 26,7.

¿Qué es el normopeso?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que una persona se encuentra en un peso normal o normopeso cuando su Índice de Masa Corporal (IMC) está entre 19 y 25. El normopeso indica que una persona no está ni gorda ni delgada, si no que se encuentra dentro de los parámetros óptimos, es una especie de término medio.

No obstante, la fórmula del IMC (el peso de una persona el kilos dividido entre el cuadrado de la altura en metros) no da una visión completa porque es una medición que por ejemplo, no distingue grasa de músculo, y el músculo pesa más que la grasa, por lo que una persona que practica deporte habitualmente podría tener un resultado que se considerara elevado. Ocurre lo mismo con la densidad ósea que también tendría incidencia en nuestro peso corporal.

Diferencia entre obesidad y sobrepeso

Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Para identificarlo se utiliza el IMC y es este dato el que sirve para diferenciar un concepto de otro. Sobrepeso sería con un IMC igual o superior a 25 y obesidad con uno igual o superior a 30.

En el caso de los niños, el sobrepeso y la obesidad se calculan en funciones del número de desviaciones típicas que el IMC tenga por encima de los patrones de crecimiento infantil marcados por la OMS.

En el caso de niños menores de 5 años, se considerará sobrepeso cuando existan dos desviaciones típicas por encima de la media y obesidad cuando existan tres.

Para niños de entre 5 y 19 años, hablaremos de sobrepeso con más de una desviación típica y obesidad con dos.