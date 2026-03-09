La Fundación Infantes Duques de Montpensier en Sanlúcar: una ventana al pasado

En este artículo recorreremos una de la joyas de Andalucía, tanto por los objetos que custodia como por su documentación histórica: la Fundación ‘Infantes Duques de Montpensier’. Se ubica en una antigua noria situada en la actual residencia de la familia de Orleans-Borbón, El Botánico, en la localidad de Sanlúcar de Barrameda. Esta antigua noria se transformó a mediados del siglo pasado en un estudio donde pintaba la infanta Doña Beatriz de Sajonia-Coburgo y tocaba el piano su hijo, el príncipe Ataulfo de Orleans-Borbón.

Luego, tras una importante rehabilitación, se adaptó para custodiar todo el contenido de la Fundación de los Duques de Montpensier.

Beatriz de Orleans-Borbón, junto a los archivos de la Fundación Infantes Duques de Montpensier / Ignacio Casas de Ciria

La historia comenzó a través de toda la documentación que se localizó perfectamente envuelta en papeles con sus cintas en la vaquería de El Botánico. Esa documentación se envió a Pablo Atienza, depositándose en la finca Majaloba. Allí, el historiador Vicente González Barberán inició su archivo y catalogación. Unos años después, Giovanna Di SanMartino DÁglié, primera mujer de Álvaro de Orleans-Borbón, organizó el edifico de la noria de El Botánico para que volviera el archivo y pudiera ser custodiado.

La documentación volvió así a El Botánico y junto con pinturas y objetos históricos. Fue el origen para el comienzo de la futura Fundación de Duques de Montpensier, que se crearía en 1977. La Fundación está presidida por Beatriz de Orleans-Borbón por delegación de la familia. Durante los primeros años, los catedráticos María Dolores Rodríguez Doblas y Manuel Ruiz Carmona catalogaron gran parte del archivo de la familia de Orleans-Borbón que recoge la historia de Sevilla, de Andalucía y de España.

Elvira Ginés y Jesús Rebollo, de la empresa Vinfra, digitalizando los documentos de la Fundación Infantes Duques de Montpensier, en Sanlúcar / Ignacio Casas de Ciria

Su documentación abarca toda la historia desde Antonio de Orleans-Borbón, duque de Montpensier, casado con Luisa Fernanda de Borbón Dos Sicilias –hermana de la reina Isabel II– y sus descendientes.

El archivo custodia un conjunto de retratos familiares que procede del salón de los retratos del antiguo palacio de Orleans-Borbón en Sanlúcar de Barrameda y que, tras ser restaurado por Mila Ageo Bustillo, se encuentra en la sala principal de la Fundación.

Pequeño arcón con recuerdos de la infanta María Cristina de Orleans, en la Fundación Infantes Duques de Montpensier / Ignacio Casas de Ciria

Detrás de cada cuadro –y con un gran bastidor de hierro– se encuentra toda la documentación de la casa Montpensier. Entre sus piezas se encuentra la escribanía donde se firmó la Pragmática Sanción de 1830 por Fernando VII, el 29 de marzo, con la que se anuló la Ley Sálica. También, entre sus numerosos objetos, se puede ver en vitrinas objetos personales de la familia, libros, monedas y uniformes y un pequeño arcón con objetos personales de la infanta María Cristina de Orleans-Borbón, hija de los duques de Montpensier. La Fundación permite acceder a un gran archivo de fotografías de la época propiedad de la familia Orleans-Borbón.

Salón de los retratos y patio del antiguo palacio de Orleans-Borbon, en Sanlúcar de Barrameda / D.C.

Actualmente, la Fundación Montpensier se encuentra en un proceso de digitalización de todos los documentos por la empresa Vinfra, impulsado por Beatriz de Orleans-Borbón y dirigido por el historiador Manuel Parodi. En la actualidad, la digitalización es el gran proyecto estrella de la Fundación Infantes duques de Montpensier. Con él se tiende a agilizar y contribuir a mejorar el tra bajo de los investigadores e historiadores poniendo los fondos del archivo a su disposición para ayudar y colaborar a difundir la investigación y el estudio de la historia.

Agradecemos su colaboración en el texto y las fotografías del artículo a la Fundación Duques de Montpensier, Beatriz de Orleans-Borbón y Manuel Parodi Álvarez