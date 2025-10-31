Finaliza la campaña para evaluar la abundancia de la sardina y el boquerón en el Golfo de Cádiz

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha finalizado este viernes 31 de octubre la campaña de investigación 'EcoCadiz-Reclutas 2025-10', cuyo objetivo ha sido obtener una estimación otoñal de la biomasa y la abundancia de las principales especies de peces pelágicos en el golfo de Cádiz, sobre todo de sardina, boquerón y caballa del sur.

Durante 15 días, el equipo científico ha rastreado acústicamente 23 transectos perpendiculares a la costa, entre el cabo de Camarinal en Cádiz y el cabo de San Vicente en Portugar a bordo del buque oceanográfico 'Ramón Margalef'.

En la campaña, que se repite anualmente, han participado 11 investigadoras, investigadores y personal técnico de los centros oceanográficos de Cádiz, Vigo, A Coruña, Santander, Murcia y Baleares del IEO-CSIC.

Fernando Ramos Modrego, técnico I+D+i del Centro Oceanográfico de Cádiz y responsable de la campaña, ha explicado que este trabajo permite evaluar el reclutamiento de estas especies pelágicas y caracterizar las condiciones oceanográficas y biológicas de la zona, con el fin de "predecir el tamaño de las poblaciones adultas en los próximos años".

Además del seguimiento acústico, se han realizado pescas científicas para complementar los datos y caracterizar biológicamente las especies, así como muestreos sistemáticos del agua, plancton y análisis de isótopos estables.

'EcoCadiz-Reclutas' responde a las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), en coordinación con el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) y AZTI, para disponer de índices de reclutamiento de sardina y boquerón en aguas ibero-atlánticas. Como parte de las actividades complementarias, se han recolectado muestras para estudios de ecología trófica en el marco de las estrategias marinas, y para estimar la biomasa del mesozooplancton y la materia orgánica particulada.

La campaña se ha desarrollado tras la campaña Iberas y de forma complementaria a Juvena. Estas tres campañas, coordinadas en el marco del ICES y realizadas consecutivamente en otoño, están dirigidas a estimar la abundancia de juveniles de boquerón y sardina, que constituirán el reclutamiento entrante a sus respectivos stocks.

La campaña está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) para la recopilación y tratamiento de datos para la gestión de la pesca, con fines científicos y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común.

El Instituto Español de Oceanografía es un Centro Nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino.

El IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros oceanográficos costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, 12 estaciones mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota compuesta por cinco buques oceanográficos, entre los que destacan el 'Odón de Buen', el 'Ramón Margalef' y el 'Ángeles Alvariño'.