El festival JAZZahara Petaca Chico se celebrará su quinta edición del 1 al 3 de noviembre

La quinta edición del Festival JAZZahara Petaca Chico, la cita con el jazz más estimulante de la escena actual, se celebrará del 1 al 3 de noviembre en la Entidad Local Autónoma de Zahara de los Atunes.

En el acto de presentación, celebrado en el Patio de las Palmeras del Palacio de las Pilas, se dio a conocer una programación que abarca desde el jazz contemporáneo hasta la fusión innovadora, una muestra de la consolidación de su esencia andaluza e internacional, según expusieron los organizadores.

En este sentido, de nuevo acudirán a la cita programadores de distintos países para favorecer la contratación de los músicos andaluces fuera de nuestras fronteras. Los asistentes podrán disfrutar de actuaciones excepcionales en el espectacular entorno de esta localidad costera. Las entradas pueden adquirirse en la página web del evento.

La apertura del festival el viernes 1 de noviembre contará con la presencia del renombrado pianista Fred Hersch. Con su aclamado trabajo "Silent, Listening", Hersch ofrecerá una demostración de su maestría en la improvisación y la interpretación. Considerado uno de los más brillantes improvisadores del jazz contemporáneo, Hersch ha sido nominado en quince ocasiones a los premios Grammy y ha recibido distinciones como Artista Doris Duke 2016, Pianista de Jazz del Año 2016 y 2018 por la Asociación de Periodistas de Jazz, y el Prix Honorem de Jazz 2017 de L'Académie Charles Cros. Su actuación en Zahara de los Atunes será una oportunidad para experimentar el arte de uno de los gigantes del jazz en un entorno inigualable.

Junto a Hersch, Trinidad Jiménez presentará su innovador proyecto "Eléctrica". Esta flautista y compositora andaluza ha logrado fusionar el jazz contemporáneo con sus profundas raíces en el flamenco y el rock. "Eléctrica" promete una experiencia musical ecléctica, con un enfoque que combina flauta, teclados, sintetizadores y batería. Jiménez, conocida por su capacidad para explorar nuevas sonoridades y texturas, se acompaña de un talentoso grupo de músicos que incluirá a David Sancho (piano, teclados y sintetizadores), y Fran Gallo (batería y electrónica). Sancho, reconocido por su versatilidad en el jazz y la música contemporánea, aportará su experiencia a los teclados. Gallo, conocido por su creatividad y trabajo en diversos estilos, añadirá su toque único a la batería y la electrónica. Juntos, formarán un conjunto dinámico y vibrante que llevará la fusión de jazz, flamenco y rock a un nuevo nivel en Zahara de los Atunes.

El sábado 2 de noviembre, el festival se centrará en la aclamada pianista y vocalista Afra Kane, quien presentará su esperado nuevo álbum "Could We Be Whole". Kane, ganadora del Festival de Montreux y reconocida por su innovador enfoque que fusiona jazz, soul, R&B y funk, ha ganado elogios internacionales por su profundo impacto en la música contemporánea. Su actuación en Zahara de los Atunes será una oportunidad para experimentar su virtuosismo y creatividad en un entorno mágico.

DJToner Q4RTET, liderado por Antonio Herrera (DJToner), ofrecerá un concierto en el Festival el mismo día, llevando al público a un viaje sonoro que combina jazz y electrónica. Con su proyecto OutSide (Tangential Music, Londres), DJToner ha sido aclamado por su enfoque artesanal y su capacidad para crear atmósferas innovadoras y texturas sonoras únicas. La colaboración especial de Jorge Pardo, leyenda del jazz flamenco, quien aporta su inconfundible estilo con la flauta y el saxo, será uno de los puntos más destacados de la sesión. Acompañados por Parrado (batería), Felipe Aguilera (bajo), Juan Galiardo (piano y órgano) y Daniel Molina (pianos y arreglos), la actuación promete ser una experiencia envolvente y experimental.