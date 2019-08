Las fechas del curso escolar 2019/2020 en Cádiz

Se acabaron las vacaciones. Los estudiantes de la provincia de Cádiz regresan a las aulas a partir del martes 10 de septiembre, iniciando oficialmente el curso escolar 2019/2020. Un curso que contará con 149 unidades menos en la provincia gaditana. Serán los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial los primeros en regresar a la rutina, mientras que una semana más tarde, el 16 de septiembre, lo harán los alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Artística y Educación para Personal Adultas (EPA). Los universitarios, por su parte, comenzarán el 24 de del mismo mes.

El pasado 30 de mayo la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz aprobó el calendario escolar para el presente curso, estableciendo los días festivos nacionales y regionales y los no lectivos de ámbito local. Así, el 31 de octubre ha sido fijado como día no lectivo provincial, por lo que habrá puente al ser también festivo el 1 de noviembre por la Fiesta de Todos los Santos. También habrá un gran puente entre el viernes 6 y el lunes 9 de diciembre, ya que son festivos de ámbito nacional por el Día de la Constitución Española y el día posterior a la Inmaculada Concepción, respectivamente. El 28 de febrero, Día de Andalucía, y el 1 de mayo de 2020, Fiesta del Trabajo, también están marcados en rojo en el calendario del curso escolar 2019/2020. Por su parte, el 7 de enero y el 2 de marzo de 2020 también se han fijado como días no lectivos a nivel provincial. Los escolares gaditanos suman de esta forma un día en las vacaciones de Navidad, que serán del 23 de abril al 6 de enero. Las clases también pararán del 6 al 12 de abril, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. A este calendario habría que sumar, a nivel local, dos festivos más en Cádiz. Son el 7 de octubre, coincidiendo con la festividad de la Patrona, y el 24 de febrero, Lunes de Coros.

Las clases concluirán el 22 de junio para Infantil, Primaria y Educación Especial y un día más tarde, el 23, para el resto de las enseñanzas, excepto segundo de Bachillerato e Idiomas de Régimen especial y en los cursos que den acceso a las pruebas para la obtención de los certificados oficiales, que lo harán el día 29 de mayo de 2020. Infantil, Primaria y Educación Especial contarán con 181 días lectivos, mientras que en ESO, Bachillerato y FP serán 178.

Calendario universitario

En la Universidad de Cádiz el primer semestre comenzará el 24 de septiembre y finalizará el 9 de febrero de 2020. El periodo de evaluación para las asignaturas de este periodo será del 20 de enero al 9 de febrero, incluidos los llamamientos especiales. Por su parte, el periodo de evaluación de la convocatoria extraordinaria de diciembre estará comprendido entre el 2 y el 16 de diciembre de 2019. En este periodo no se suspenderá la docencia.

El segundo semestre comienza el 10 de febrero y finaliza el 31 de julio de 2020, aunque el periodo docente acaba el 31 de mayo. El periodo de evaluación en este caso es del 1 al 21 de junio. Finalmente, para la convocatoria de septiembre el periodo de evaluación comenzará el 1 de septiembre y finalizará el 15 del mismo mes.

La Universidad de Cádiz establece además varios periodos inhábiles a nivel académico: