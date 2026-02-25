Familias de niños con necesidades especiales reclaman más recursos educativos públicos en Cádiz

Numerosas familias de niños con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) de la provincia de Cádiz se han unido en un grupo on line para exigir "una educación pública de calidad" para sus hijos y garantizar así "el respeto real de sus derechos". El colectivo, que nace a partir de la iniciativa de seis madres de Jerez, sostiene que "la inclusión sólo es posible cuando los recursos necesarios están garantizados desde lo público y en condiciones de igualdad".

Las familias gaditanas con niños NEAE reclaman a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Cádiz una reducción de ratios en las aulas; el establecimiento de ratios para PT (Pedagogía Terapéutica), AL (Audición y Lenguaje) y PTI (Plan de Trabajo Individualizado) —actualmente inexistentes— que permitan aumentar el número de sesiones y apoyos que recibe cada alumno con NEAE; la formación continuada y obligatoria para todo el personal docente y técnico de los centros; la ampliación y diversificación de la oferta educativa específica para el alumnado que finaliza la ESO en una aula específica; así como que la figura del maestro sombra (de apoyo o asistente en aula) sea un recurso público, regulado y financiado por la Junta de Andalucía, asignado según las necesidades del alumnado.

"Estamos aquí porque nuestros hijos e hijas lo necesitan. Sólo unidos, implicados y dando un paso al frente podremos conseguir cambios efectivos", apunta Mar Vargas, una de las madres impulsoras de la iniciativa. Vargas explica que se ha creado un grupo de WhatsApp que ha tenido una gran repercusión, incluso a nivel andaluz, ya que actualmente cuenta con casi 600 miembros. "También hemos activado nuestra reivindicación en la plataforma change.org y, por el momento, se han recogido 1.395 firmas verificadas", añade.

El colectivo ha anunciado que va a enviar esta semana a la Junta de Andalucía un escrito con sus demandas acompañado con el total de firmas que consigan recopilar en change.org. Asimismo, tienen previsto convocar una manifestación el próximo 18 de marzo para hacer visibles sus demandas ante la Delegación de Educación de la Junta en Cádiz, en la Plaza Mina de la capital gaditana.