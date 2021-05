La nueva factura de la luz obligará a cambiar de hábitos para ahorrar

Este martes 1 de junio entra en vigor la nueva factura eléctrica impulsada por el Gobierno y que según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “fomentará el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico”. Esta nueva estructura está basada en la discriminación horaria y pretende trasladar el consumo eléctrico desde las horas de máxima demanda a otras que se encuentran menos saturadas con el objetivo de lograr el equilibrio y una mejor eficiencia energética.

Desde mañana cambian los peajes (transporte y distribución) y los cargos del sistema eléctrico, bajando la parte fija de la factura y penalizando el consumo en las horas de mayor concentración de actividad eléctrica. Así, se establecen tres tramos: punta, que estará comprendido entre las 10 y las 14 horas y las 18 y las 22 horas, con un precio más alto; llano, que se situará entre las 8 y las 10, las 14 y las 18 horas y las 22 y las 00 horas; y la tarifa valle, que será la más barata de las tres y comprende entre la medianoche y las 8 horas, también todo el fin de semana y los días festivos.

Otro de los cambios introducidos es que los consumidores podrán contratar dos potencias diferentes: una para los periodos punta y llano y otra para el valle.

Estas modificaciones redundarán en los consumidores que cuenten con una tarifa regulada o PVPC, a los que automáticamente a partir del día 1 les cambiará la factura de la luz. Los clientes del mercado libre tendrán que consultar con su compañía las ofertas disponibles.

David Cifredo, presidente de Facua-Cádiz, advierte de que “se puede pensar que esta medida va vinculada al abaratamiento del recibo de las familias, pero no es así. El objetivo es ordenar el sistema eléctrico para diferir los consumidores domésticos a tramos horarios en los que el sistema está menos tensionado, que hasta ahora se situaban entre las 8-10 de la mañana y las 8-10 de la noche”.

En Facua se preguntan si no hubiera sido más razonable “pedirle a los operadores que mejoraran el sistema y con respecto a la factura, introducir medidas de ahorro energético para que los usuarios hagamos un mejor uso de la energía”. Con respecto al recibo actual, el presidente de Facua- Cádiz señala que el consumidor “va a pagar más en el periodo punta, un poco más en el periodo llano y el que será más barato que hasta ahora será el periodo valle”.

David Cifredo denuncia que “creemos que el consumidor no va a ahorrar con esta nueva propuesta y además hay un determinado prototipo de consumidor al que va a penalizar. Puede parecer una propuesta bondadosa para usuarios que utilicen cargas de alta intensidad para vehículos eléctricos, por ejemplo, porque van a poder usarla durante el periodo valle que necesitan más consumo y pueden bajarla en el periodo normalizado, ya que necesitan menos consumo. En el cómputo pueden ahorrar, pero el usuario habitual, doméstico y más precarizado no va a pagar menos”.

Además, critica que este proyecto del Gobierno “de manera torticera trata de establecer la sensación de que el responsable de que paguemos más por la luz es el propio consumidor, una cosa que es absolutamente falsa. Esta propuesta plantea que nosotros podemos tomar medidas que ahorren, cuando entendemos que no es cierto y además propone, de la noche a la mañana, que cambiemos nuestros hábitos de consumo”.

David Cifredo cree que es importante equilibrar el sistema eléctrico “pero que no recaiga esa responsabilidad sobre el consumidor doméstico, como plantea el Gobierno, si no que sería recomendable que lo utilizáramos mejor todos y si no, que se haga un esfuerzo por mejorar las redes”.

Para Facua lo más adecuado es que se intervenga en el actual sistema de fijación de precios, que “beneficia a las empresas del oligopolio que tienen intereses en todos los sectores del sistema eléctrico”.

David Cifredo señala que hay una importante falta de información sobre esta medida, aunque las compañías eléctricas están obligadas a comunicar los cambios a sus clientes. Desde Facua van a organizar talleres y campañas para tratar de explicar los elementos más siginificativos sobre la materia.